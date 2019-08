CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOTREVISO Non si sceglierà più guardando solo la sede degli ospedali sulla mappa della provincia, ma si procederà distribuendo gli appuntamenti tra le varie strutture sanitarie del Trevigiano in base alle specialità. Sono questi i binari entro i quali verrà definita la riorganizzazione delle liste d'attesa per esami e visite specialistiche. Per l'Usl della Marca tagliarle è un imperativo categorico. E adesso accanto alla direzione scendono in campo direttamente i primari degli ospedali trevigiani. I direttori dei reparti uniranno...