Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO «Nel caso di vittoria festeggiate in modo responsabile ed evitate di venire in centro». Il questore di Treviso Vito Montaruli non vuole vedere le scene registrate martedì scorso dopo la vittoria della nazionale contro la Spagna, quando in piazza dei Signori, al Duomo e in altre zone del capoluogo e non solo gli assembramenti dei tifosi hanno rischiato di minare il difficile percorso, nella lotta contro il Covid19, che ha...