IL PIANO

TREVISO Lunedì scatterà il nuovo anno scolastico. E l'Usl della Marca sta scaldando i motori della task force chiamata a eseguire i test per il coronavirus negli istituti. All'inizio interverrà con test rapidi e tamponi solo quando verranno segnalati alunni con sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19. L'orizzonte, però, è quello degli esami fatti sulla saliva. «Inizialmente andremo in base alle segnalazioni. Ma stiamo correndo per mettere a punto dei sistemi che sul piano tecnologico ci permettano di essere rapidissimi conferma Roberto Rigoli, direttore dell'unità di Microbiologia di Treviso stiamo andando a definire il test della saliva proprio per essere veloci a raccogliere tra gli studenti il materiale necessario per fare l'esame». «Il tampone inevitabilmente porta via tempo e risorse. In più serve personale formato aggiunge mentre la raccolta della saliva è molto semplice: basta metterla in un contenitore».

LA SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione dei test salivari è guidata dall'Università di Padova. Qui verranno coinvolte 8mila persone, tra docenti, tecnici e amministrativi. L'obiettivo è riuscire ad accantonare il tampone, il bastoncino infilato da un operatore nel naso e nella bocca, per poter far largo a una sorta di cotton fioc che si mastica per un attimo e si deposita in un contenitore, da dove verrà prelevato e analizzato nel giro di poche ore. Il sistema consentirebbe un'auto-diagnosi di massa. Per questo sarebbe fondamentale all'interno delle scuole. Così come potrebbe servire nelle case di riposo. Oggi ruota tutto attorno al tampone. Ma lo sforzo è enorme. E non mancano le difficoltà.

LE DISCREPANZE

L'ultimo nodo è dell'altro ieri. Lo screening dell'Usl aveva fatto emergere la positività di tre anziani nella struttura di Santa Bona dell'Israa. Due su tre dei tamponi eseguiti dall'Ipab sulle stesse persone in un centro privato di Oderzo, però, hanno dato esito negativo. «Contatteremo il centro privato per capire che metodi sono stati utilizzati e con quale sensibilità», dice il primario della Microbiologia. C'è poi il nodo degli hub per richiedenti asilo. «I controlli periodici rappresentano una delle ipotesi specifica Rigoli ma dobbiamo fare un rapporto tra costi e benefici. Costi intesi come impegno di personale in un momento complesso». Ieri, intanto, sono stati diffusi i dati dei test sierologici eseguiti sugli insegnanti e sul personale non docente degli istituti. In Veneto sono stati fatti 58.558 esami con il cosiddetto pungidito. Esattamente 11.126 nella Marca. Qui sono risultate positive al sierologico 279 persone. I risultati dei successivi tampone di controllo sono in parte ancora in fase di elaborazione. Fino a questo momento, però, sono state confermate solo tre positività in tutta la regione. «Le condizioni degli insegnanti oggi sono assolutamente sotto controllo. Siamo pronti per l'inizio del nuovo anno scolastico. Abbiamo sempre detto che il 14 settembre in Veneto verranno aperte le scuole. Punto. Io non ho mai avuto tentennamenti» mette in chiaro il governatore Luca Zaia. Alla luce dei primi casi di positività in alcuni asili, l'attenzione è massima. «Siamo sempre con la guardia alta tira le fila Zaia questa è la fase della convivenza con il virus. Non è più aggressivo come prima. Oggi il 95% dei positivi è asintomatico. Vuol dire che gran parte delle persone contagiate si negativizzano senza nemmeno un raffreddore o uno starnuto». (m.fav)

