IL PIANO TREVISO La Provincia dichiara guerra allo smog. Il Sant'Artemio ha stanziato

IL PIANOTREVISO La Provincia dichiara guerra allo smog. Il Sant'Artemio ha stanziato 200mila euro per aiutare i cittadini che decidono di cambiare le vecchie stufe e i vecchi impianti a gas e gasolio per il riscaldamento delle case e dei condomini. Una novità dopo i tagli legati alla mancata riforma dell'ente. La circolazione delle automobili più inquinanti sulla rete di 1.200 chilometri di strade provinciali, invece, non verrà limitata. Allo stesso modo non si fa riferimento all'attività dell'aeroporto Canova. «La Provincia non può...