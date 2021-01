IL PIANO

TREVISO L'imperativo è ultimare nel giro di un mese la copertura anti-Covid negli ospedali e nelle case di riposo, compreso il richiamo a 21 giorni dalla prima iniezione. Di pari passo, a febbraio la campagna vaccinale verrà aperta alla popolazione. La fase 2 partirà dagli over 80, che nel trevigiano sono oltre 50mila. I cittadini coinvolti riceveranno una lettera con su scritto dove e quando presentarsi per fare il vaccino contro il coronavirus. L'Usl della Marca ha già incontrato i sindaci per definire le sedi. All'inizio della prossima settimana ci sarà un altro vertice. Almeno per l'avvio della seconda fase, si punta a utilizzare i palazzetti dello sport come il Palaverde, il Palamazzalovo di Montebelluna e la Zoppas Arena di Conegliano.

IL METODO

«Convocheremo tutte le persone con più di 80 anni spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl per chi non può muoversi da casa, a fronte di un certificato del medico curante, andremo a domicilio». Questa ultima è anche una risposta alle segnalazioni che alcuni cittadini hanno inviato alla stessa azienda sanitaria chiedendo di non lasciare indietro gli anziani che vengono assistiti a casa con l'aiuto di badanti. La vaccinazione anti-Covid per gli over 80 scatterà appunto a febbraio. Il personale che assiste queste persone a domicilio dovrà invece attendere il proprio turno. Ma il primo obiettivo ora è proteggere le fasce più a rischio. L'importante è che non ci siano intoppi nella progressiva consegna dei vaccini. La terza tranche, composta da 7mila dosi della Pfizer, dovrebbe arrivare lunedì nei congelatori a 75 gradi sottozero allestiti nel Covid Hospital di Vittorio Veneto. Il piano prevede la consegna di un totale di 30mila dosi entro la fine di gennaio. Con queste verrà coperto tutto il personale degli ospedali, così come gli anziani e gli operatori delle case di riposo.

LA GIORNATA

Ieri nell'istituto Gris di Mogliano sono stati vaccinati 114 anziani su 131 (87%) e 102 operatori su 130 (78,4%). Tra i 17 anziani che non si sono vaccinati, sei non hanno potuto fare diversamente per motivi di salute. Tra i 28 operatori che non hanno risposto all'appello, invece, più della metà si è già messa alle spalle l'infezione da Covid. Hanno quindi pensato non fosse indispensabile vaccinarsi subito. A Villa delle Magnolie di Monastier l'adesione è arrivata al 92% tra gli anziani e al 90% tra il personale. «Molti anziani hanno espresso grande gioia e riconoscenza nel sottoporsi al vaccino, ringraziando la scienza» sottolinea il direttore del centro servizi, Flavio Ogniben. Tra oggi e domani toccherà alle case di riposo Luigi e Augusta di Ormelle, Villa Tomasi di Spresiano e Tomitato Boccassin di Motta di Livenza. Si procede anche dove ci sono casi di coronavirus. «Dove sono ben distinti specifica Benazzi vacciniamo i non positivi e poi andremo a recuperare gli altri, una volta negativizzati». Di seguito, si recupereranno anche eventuali ripensamenti rispetto ai no iniziali.

COME SI PROCEDE

Sul fronte sanitario, tra oggi e domani al Ca' Foncello verranno vaccinati i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, le guardie mediche e le Usca. Tra il 15 e il 16 gennaio, di seguito, toccherà al personale delle strutture private convenzionate: dal Covid Hospital del San Camillo di Treviso fino alla casa di cura Giovanin XXIII di Monastier. La settimana prossima verrà coperto anche il settore disabilità: si vaccinerà contro il coronavirus nei Ceod e nelle cooperative con persone con disabilità. L'altra data segnata sul calendario è quella del 23 gennaio: toccherà ai dentisti che lavorano in libera professione e al personale non medico degli ambulatori sul territorio, dagli infermieri agli addetti alla segreteria. Il 17 gennaio, intanto, ci sarà il primo giro di boa con la partenza delle operazioni per l'iniezione di richiamo. Si comincerà dal Ca' Foncello, dove lo scorso 27 dicembre è stata simbolicamente aperta la campagna vaccinale.

M. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA