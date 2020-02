IL PIANO

TREVISO L'analisi del master plan per lo sviluppo dell'aeroporto Canova riprenderà a marzo. La nuova commissione nazionale per la valutazione dell'impatto ambientale dovrebbe insediarsi e diventare operativa nel giro di un mese. Per il momento è rimasto tutto fermo da quando lo scorso dicembre il ministero dell'Ambiente, guidato da Sergio Costa, quota Movimento 5 Stelle, ha deciso di rimandare indietro il progetto da 53 milioni di euro per l'ampliamento dell'attività dello scalo trevigiano per delle verifiche aggiuntive, nonostante il doppio via libera tecnico già arrivato dalla precedente commissione e dal ministero dei Beni culturali e del turismo.

Subito dopo il rinvio del master plan, il sindaco di Treviso, Mario Conte, aveva chiesto un incontro urgente allo stesso ministro Costa. Per ora, però, non è arrivata alcuna risposta. «Ministro Costa, dove sei? chiede il primo cittadino ci sono state lettere e solleciti telefonici per avere un appuntamento con il titolare del dicastero dell'Ambiente per chiarire una volta per tutte la questione aeroporto. Noi amministratori vogliamo capire, così come i lavoratori del Canova, il motivo del blocco del master plan, sulla base del parere di un comitato a trazione grillina, importantissimo per il turismo, la logistica, anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, e l'occupazione. Eppure non ricevo alcuna risposta, proprio come l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin sul tema smog». Ieri è arrivata la replica di Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle, da tempo vicino alle battaglie portate avanti dal comitato contrario allo sviluppo dell'attività dello scalo trevigiano. «Il sindaco Conte offende i cittadini che compongono il comitato sottolinea li accusa di essere eterodiretti. Cioè dei burattini. Credo che chiunque venga accusato di essere un burattino si offenda». Oltre al primo cittadino di Treviso, c'è anche chi attende ancora da più tempo un incontro con Costa. E' l'ex sindaco di Quinto, Mauro Dal Zilio, oggi vice con delega specifica all'aeroporto: «E' ormai passato un anno e mezzo da quando ho chiesto di incontrare il ministro per la questione del Canova rivela fino a questo momento non ho ricevuto alcun tipo di risposta. Evidentemente è questa la considerazione che c'è verso i nostri territori».

Prima della nuova commissione Via, però, arriverà il Tar. Alla fine di febbraio il tribunale amministrativo sarà chiamato a esprimersi sul ricorso presentato dal Comune di Quinto per imporre al Canova di non superare il tetto di 16.300 voli all'anno. Cioè 6.200 in meno rispetto ai 22.500 movimenti previsti nel master plan, tra 19mila voli di linea per i passeggeri e 3.500 di aerei privati e dei velivoli dell'AeroClub (prevedendo complessivamente 2mila decolli verso Treviso). E' una spada di Damocle che pende sulle scalo. A novembre il Tar aveva deciso di rinviare il pronunciamento in vista della firma del ministro Costa sul nuovo progetto. Quest'ultimo, invece, ha scelto di mandarlo indietro. E ora il nodo si ripropone. Se il tribunale dovesse accogliere il ricorso, si presenterebbe anche il problema degli anni passati, quando il Canova ha regolarmente superato i 16.300 voli. Non a caso AerTre è corsa ai ripari chiedendo, pur non essendo obbligata, un parere all'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. E quest'ultimo ha dichiarato che non c'è stato alcun danno ambientale.

