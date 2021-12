Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Il San Camillo di Treviso torna Covid Hospital. Dopo otto mesi, adesso è necessario appoggiarsi nuovamente al privato per far fronte ai ricoveri. Da domani la struttura di viale Vittorio Veneto inizierà ad accogliere i pazienti colpiti dal virus che verranno trasferiti dal Ca' Foncello. Per il momento il San Camillo ha riaperto un'ala Covid con 34 posti. Se sarà necessario, poi, il numero dei letti potrà ulteriormente...