IL PIANOTREVISO Il potenziamento del trasporto pubblico nella zona di borgo Cavalli passa per il piano urbano della mobilità sostenibile. È questo il documento attraverso il quale verranno definite le linee da far percorrere agli autobus. Il Comune e Mom faranno il punto assieme.«Copriremo le linee che ci verranno date in concessione fanno sapere dalla società unica del trasporto pubblico locale siamo impegnati a servire i centri sanitari quotidianamente».L'area del centro storico dove sorge il poliambulatorio dell'Usl della Marca è...