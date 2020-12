IL PIANO

TREVISO Il grande giorno sta per arrivare. Il 27 dicembre, tra poco più di una settimana, l'Usl della Marca inizierà a somministrare i primi vaccini anti-Covid. Adesso è ufficiale. Nel trevigiano arriverà una prima tranche di 120 dosi della Pfizer. La campagna contro il coronavirus sarà inaugurata vaccinando parte del personale degli ospedali e delle case di riposo. Le prime dosi permetteranno di iniziare a immunizzare una sessantina di persone, contando il necessario richiamo. Con il nuovo anno, poi, partirà il piano generale per vaccinare progressivamente tutta la popolazione, fino alla prossima estate. Si attende il vaccino come una liberazione proprio nel periodo in cui il Covid picchia sempre più forte.

IL BOLLETTINO

Solo ieri nella Marca sono emersi 707 nuovi contagi. Ad oggi sono oltre 17.600 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Tra questi, 537 sono ricoverati in ospedale. Compresi 46 in Terapia intensiva. A livello generale purtroppo ci sono stati altri 21 decessi. Tredici persone, tra i 64 e i 94, anni sono mancate in ospedale negli ultimi tre giorni. Il totale dei decessi legati al Covid nella Marca dall'inizio dell'epidemia è così salito a 782. Quasi il 60% da settembre ad oggi.

I RINFORZI

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, ha appena nominato Franco Moretto, il responsabile delle task force che intervengono nelle rsa, come nuovo direttore dei servizi sociosanitari, facente funzione, al posto di George Louis Del Re, che da domani sarà in pensione. Allo stesso tempo sono stati assunti 7 medici per rafforzare i reparti più in difficoltà, a cominciare dalla Medicina di Montebelluna, più 14 infermieri e 20 operatori ai quali è stato prorogato il contratto. È arrivato inoltre il via libera al raddoppio dell'ospedale San Camillo di Treviso come Covid Hospital. Fino ad ora aveva messo a disposizione 52 posti. Ora si potrà salire a 120. L'emergenza coronavirus ha poi spinto l'azienda sanitaria a incrementare del 30% l'importo per la fornitura di ossigeno negli ospedali di Montebelluna e Castelfranco. E di pari passo sono stati stretti degli accordi con le case di riposo Guizzo Marseille di Volpago e Aita di Pieve del Grappa per fornire loro personale volontario dell'Usl in modo da far fronte al meglio ai focolai da coronavirus. Ecco perché si attende il vaccino anti-Covid come una liberazione.

LA CAMPAGNA

Nella vigilia di Natale le dosi partiranno dalla fabbrica della Pfizer. Il 26 dicembre arriveranno allo Spallanzani di Roma, l'istituto di riferimento per le malattie infettive, e il giorno dopo raggiungeranno i punti di somministrazione a livello locale. La campagna generale entrerà a regime tra gennaio e marzo. Nel trevigiano è atteso un primo grande lotto da 60mila dosi. Significa che nel giro di tre mesi potranno essere vaccinate circa 30mila persone. Si partirà dal personale degli ospedali: oltre 10mila lavoratori tra medici, infermieri, oss e addetti vari. Allo stesso tempo l'azienda sanitaria andrà a vaccinare in modo diretto tutti gli anziani e tutto il personale delle case di riposo: quasi 6mila ospiti e poco meno di 5.500 operatori. Più altre 4mila persone nell'ambito dei centri dedicati ai minori, alla disabilità, ai problemi psichiatrici e alla tossicodipendenza. Tra il personale sanitario sono compresi anche i 550 medici di famiglia e i 100 pediatri di libera scelta che operano nella Marca. Di seguito, si passerà a tutto il resto della popolazione, iniziando dai lavoratori impegnati nei servizi essenziali, da chi è a rischio a causa di altre patologie e dagli anziani con più di 80 anni, procedendo in base alle fasce di età. A marzo terminerà la prima fase. Poi ce ne saranno almeno altre due, da aprile a giugno e da luglio a settembre. L'Usl ha già previsto l'apertura di un punto operativo 24 ore su 24 per effettuare i vaccini sia di giorno che di notte. E non si esclude la possibilità di aggiungerne anche un altro a orario continuato. Nei giorni scorsi è stata ultimata la ricognizione sulle attrezzature necessarie per garantire il trasporto delle dosi mantenendole a oltre 70 gradi sottozero. «Allestiremo un punto per la somministrazione che funzionerà giorno e notte. E presto potremo anche raddoppiare ha spiegato Benazzi abbiamo tutti gli strumenti necessari: dalle siringhe ai frigoriferi per la conservazione delle dosi. Siamo pronti».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA