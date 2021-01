IL PIANO

TREVISO Il conto alla rovescia è quasi finito. Da lunedì riprendono tutte le attività ordinarie di specialistica ambulatoriale nelle strutture ospedaliere e le attività di libera professione intramoenia. L'Usl si trova di fronte a un lavoro mastodontico (13.355 visite ed esami e 11.584 operazioni da recuperare), ma di minor portata rispetto a quello fatto alla fine del primo lockdown della scorsa primavera. L'azienda sanitaria invita tutti a evitare un immediato assalto. Ci sono da recuperare tutte le visite non urgenti saltate, ovvero le prestazioni già prenotate ma rinviate a causa del blocco durante l'ultima fase dell'emergenza. Sarà direttamente l'Usl a ricontattare gradualmente tutti gli utenti che avevano una prestazione prenotata, sospesa a seguito dell'emergenza Covid, per riprogrammare l'appuntamento. Allo stesso modo, saranno chiamati anche tutti gli utenti che erano ancora in lista d'attesa. «Invitiamo gli assistiti in attesa di ricalendarizzazione, al fine di non sovraccaricare inutilmente i servizi, a non contattare il Cup», è l'appello che esce ora dall'azienda sanitaria.

NUOVE PRESTAZIONI

Discorso diverso ovviamente per le nuove prestazioni. Gli utenti con nuove impegnative potranno fissare l'appuntamento in tre modi: utilizzando il servizio Ti chiamiamo noi, accessibile dal sito aziendale dell'Usl, in modo da fissare data e ora in cui vogliono essere richiamati per prenotare l'appuntamento desiderato; prenotando online attraverso il sito (attivo per i distretti di Asolo e Treviso); o contattando direttamente il call center. Nessun cambiamento, rispetto al passato, per i prelievi, anche se l'azienda sanitaria ricorda che l'accesso agli esami di laboratorio, sia nelle sedi ospedaliere che in quelle distrettuali, avviene esclusivamente su prenotazione. Vengono accettati senza prenotazione solo gli utenti con impegnativa che riporta la richiesta urgente del prescrittore. «Si invitano i cittadini a utilizzare la modalità di prenotazione online - avverte l'Usl - per evitare di sovraccaricare le linee telefoniche del Cup. La modalità è estremamente semplice e veloce ed evita migliaia di telefonate giornaliere, lasciando così spazio agli utenti più fragili». Sono aperti anche i Centri unici di prenotazione ospedalieri e gli sportelli amministrativi dei distretti (gli orari sono reperibili sul sito www.aulss2.veneto.it) «Ricordiamo a tutti i cittadini spiega Francesco Benazzi, commissario dell'Usl della Marca che la ripresa delle attività ordinarie e la ricalendarizzazione delle prestazioni sospese saranno graduali. Invito gli assistiti a tener conto che stiamo operando in uno scenario epidemiologico complesso, che ci vedrà garantire una graduale ripartenza con, al contempo, la necessità di assicurare anche le cure ai pazienti Covid».

IL BOLLETTINO

Una precisazione dovuta visto che l'epidemia sta sì rallentando, ma non si è certamente spenta. Ieri sono stati registrati solo 97 nuovi contagi. I positivi attuali sono scesi a 2.807. E calano i ricoveri, sia in area non critica, 230 (-6 rispetto alle 24 ore precedenti), sia in Terapia intensiva, 34 (-2). Numeri confortanti ma che si scontrano ancora con l'elevato numero di decessi. Ieri il Covid ha mietuto altre 13 vittime, facendo salire la tragica conta dei morti durante l'epidemia a quota 1.334.

