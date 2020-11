IL PIANO

TREVISO I tamponi rapidi per i medici di famiglia ancora non ci sono. Ma dovrebbero arrivare a breve. L'Usl attende la consegna delle scorte inviate dal commissario Domenico Arcuri. Dopodiché le distribuirà ai 550 dottori di base che operano nel trevigiano. Quanti? Dall'incontro di ieri tra l'azienda sanitaria e i medici di famiglia è emerso che ogni camice bianco ne avrà a disposizione 35 da qui a fine anno. A conti fatti, i dottori di base potranno direttamente eseguire sui propri assistiti quasi 20mila test in poco meno di due mesi. Non tantissimi se si pensa che i Covid Point ne fanno 5mila al giorno. Ma in teoria non dovrebbe essere che l'inizio.

LE DIFFICOLTÀ

Le tensioni dei giorni scorsi non sono ancora alle spalle. Alla luce dell'obbligo regionale, però, i medici sono pronti a partire. «Faremo i test rapidi, ma solo nel momento in cui ci verrà fornito tutto il necessario: cioè i tamponi, che ancora non ci sono, i kit di protezione e un locale alternativo per i medici che lavorano in ambulatori non idonei mette in chiaro Brunello Gorini, dottore di base a Salgareda e Ponte di Piave, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia ieri sono andato al distretto dicendo che ero pronto a ritirare i tamponi. Ma mi hanno detto che non c'era ancora nulla. Giusto per capire qual è la situazione reale». Per quanto riguarda le sedi alternative agli ambulatori, in particolare a quelli più piccoli, non ci sono grossi problemi. I Comuni hanno messo a disposizione una lunga serie di spazi. Treviso ha aperto all'uso della sala del centro anziani di via Castello d'Amore. Sono in corso verifiche anche su altri locali. «Ringrazio i sindaci per la grande disponibilità sottolinea Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto accogliendo la richiesta di individuare spazi idonei i primi cittadini, ancora una volta, danno un forte segnale di unità d'intenti. Un elemento di sicurezza in più per i cittadini e per i nostri medici di base». Ci sono invece altri nodi ancora da risolvere. In primis quello del supporto degli infermieri. «Non ce ne sono abbastanza fa notare Gorini in questo periodo sono tutti drenati dagli ospedali. Anche le case di riposo registrano difficoltà».

I PEDIATRI

Ieri Roberto Rigoli, direttore del centro di microbiologia del Ca' Foncello, ha fatto il punto con i medici di famiglia sotto il profilo operativo. «Ci è stato detto che per fare un tampone bastano due minuti punge Gorini però non si mette in conto che dopo il medico dovrebbe fare anche il certificato di malattia, quello di quarantena, inserire i dati nel portale della Regione, inviare la segnalazione all'Usl e all'autorità giudiziaria. Su quest'ultimo punto resta il muro contro muro. «Ogni paziente è chiamato a rispettare la quarantena ripetono i camici bianchi non si può chiedere a noi di imporla». Nel frattempo Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, apre all'idea dei pediatri per fare i tamponi nelle scuole. Da domani, intanto, proprio i pediatri inizieranno a fare i test rapidi nelle cinque sedi distrettuali usate per il servizio prefestivo, sostanzialmente le guardie mediche pediatriche. L'attività è già stata sancita da un accordo con l'azienda sanitaria. Per quanto riguarda i Covid Point, stamattina entrerà in servizio la squadra militare a Conegliano. E all'inizio della prossima settimana ne arriveranno altre due all'ex Velo di Altivole. Inoltre è in fase di valutazione la collocazione di un ulteriore punto a Castelfranco, che sarà attivato entro 10 giorni.

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

