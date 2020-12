IL PIANO

TREVISO I nuovi vaccini anti-Covid verranno effettuati sia di giorno che di notte. Nella Marca ci sarà un punto operativo 24 ore su 24. E l'Usl sta lavorando per aggiungerne anche un altro, di seguito, sempre a orario continuato. Ormai è scattato il conto alla rovescia. Si prevede che la maxi-campagna possa iniziare già dopo l'Epifania. Per vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile, l'azienda sanitaria punta in particolare sulle grandi strutture: Palaverde di Villorba, Zoppas Arena di Conegliano, Palamazzalovo di Montebelluna e anche il Sant'Artemio di Treviso. A queste si aggiungerà la rete delle 65 sedi già messe a disposizione dai Comuni per i vaccini contro l'influenza stagionale.

DALLE SIRINGHE AI FRIGO

«Allestiremo un punto per la somministrazione dei vaccini anti-Covid che funzionerà giorno e notte. E presto potremo anche raddoppiare conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca noi siamo pronti. Abbiamo tutti gli strumenti necessari: dalle siringhe ai frigoriferi per la conservazione delle dosi. Le grandi strutture, come i palazzetti, ci permetteranno di allestire punti facilmente accessibili in modo da scongiurare il rischio di assembramenti. Discorso simile per le sedi messe a disposizione dai Comuni: servono realtà ampie, in grado di accogliere tante persone nel rispetto delle misure di sicurezza. Partiremo con la campagna non appena il commissario inizierà a distribuire i vaccini».

Il capo della sanità trevigiana si vaccinerà? «Appena possibile, assolutamente sì assicura non vedo l'ora». Tra gennaio e marzo potranno essere vaccinate quasi 30mila persone grazie alla consegna per quanto riguarda il trevigiano di un primo lotto da 60mila dosi, comprese quelle necessarie per il richiamo a distanza di poco meno di un mese. L'organizzazione è già stata definita. Si partirà dal personale degli ospedali: oltre 10mila lavoratori tra medici, infermieri, oss e addetti vari. Allo stesso tempo l'azienda sanitaria andrà a vaccinare in modo diretto tutti gli anziani e tutto il personale delle case di riposo: quasi 6mila ospiti e poco meno di 5.500 operatori. Più altre 4mila persone nell'ambito dei centri dedicati ai minori, alla disabilità, ai problemi psichiatrici e alla tossicodipendenza. Dopodiché si aprirà a tutto il resto della popolazione, iniziando dai lavoratori impegnati nei servizi essenziali, dalle persone più anziane e da chi è a rischio per la presenza di altre patologie, andando via via a scalare in base alle fasce di età.

LE DIVERSE SEDI

«Il personale degli ospedali verrà vaccinato direttamente all'interno delle strutture, così come chi lavora nei distretti e nei centri territoriali specifica Benazzi e saranno sempre i nostri servizi ad andare a vaccinare gli anziani e gli operatori delle case di riposo». Tra il personale sanitario sono compresi anche i 550 medici di famiglia e i 100 pediatri di libera scelta che operano nella Marca. Di seguito, si passerà al resto della popolazione. A marzo terminerà solo la prima fase. Poi ce ne saranno almeno altre due, da aprile a giugno e da luglio a settembre, segnate dalla distribuzione di altri lotti di vaccini anti-Covid. In questi giorni l'Usl sta ultimando la ricognizione degli strumenti necessari per la conservazione e la distribuzione dei vaccini sul territorio. Si è pronti a garantire la catena del freddo nel cosiddetto ultimo miglio, cioè dai magazzini centrali alle sedi di somministrazione. Sono state in particolare individuate le attrezzature per mantenere temperature di 15, 30 e 80 gradi sottozero. Nel frattempo si spera di riuscire a mettersi alle spalle quanto prima il picco di questa seconda ondata del coronavirus. Il numero dei contagi e dei ricoveri si è stabilizzato. Ma non c'è ancora una decisa inversione di tendenza. Le proiezioni dicono che arriverà dopo il 22 dicembre per quanto riguarda i contagi. E di conseguenza bisognerà attendere il 5 gennaio per iniziare finalmente a vedere una riduzione anche sul fronte dei decessi.

