IL PIANO

TREVISO Gli sportelli dei centri unici di prenotazione per visite ed esami hanno rialzato la serranda. Dopo il blocco imposto dall'emergenza coronavirus, l'Usl della Marca ha riaperto i Cup degli ospedali di Treviso e Oderzo (dal lunedì al venerdì alle 8 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12), Conegliano e Vittorio Veneto (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30), Castelfranco e Montebelluna (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12). Nel distretto di Asolo sono state riattivate anche le sedi dei distretti della stessa Asolo, Crespano, Valdobbiadene, Pederobba, Giavera, Vedelago e Riese. Gli sportelli del Cup di borgo Cavalli di Treviso, invece, resteranno ancora chiusi. Qui gli spazi non sono sufficienti. Con le limitazioni legati al Covid-19, la sala d'attesa può contenere solo 35 persone. È già complicato gestire la coda per i prelievi del sangue. La fila finisce inevitabilmente in strada. Tanto che l'Usl installerà una pensilina per proteggere gli utenti dal sole e dalla pioggia.

LE MISURE

Per il resto, però, adesso i cittadini possono tornare a presentarsi di persona davanti agli sportelli per prenotare un esame o una visita specialistica. Ovviamente sempre rispettando le misure di precauzione contro la diffusione del Covid-19, a partire dalla distanza di sicurezza anti-contagio. Gli ingressi dei Cup saranno sorvegliati da operatori chiamati a gestire i flussi. «Al fine di garantire un accesso ai servizi in sicurezza specificano dall'Usl qualora agli sportelli si dovessero formare degli assembramenti, l'utenza verrà invitata ad attendere all'esterno della struttura». La speranza è che la riapertura degli sportelli fisici possa diminuire il carico di lavoro dei centralini telefonici andati in tilt sotto il peso delle migliaia di chiamate in arrivo ogni giorno. Basta un confronto per dare la misura di ciò che sta accadendo.

CENTRALINI BOLLENTI

L'altro ieri il Cup di Asolo ha ricevuto 8.500 chiamate. La media prima del coronavirus era di 1.500. «Ci sono delle difficoltà. Non ci nascondiamo e, anzi, ci scusiamo con gli utenti. Ho provato anch'io a chiamare il Cup negli ultimi giorni e per 12 volte è caduta la linea rivela Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale abbiamo già richiesto di raddoppiare le linee telefoniche dei centralini. In più, abbiamo attivato nuovi servizi online per consentire alle persone di non dover avere sempre il telefono in mano». In particolare l'Usl ha attivato il servizio Ti chiamiamo noi che consente agli utenti di scegliere il giorno e l'ora in cui si desidera essere contattati dal Cup per prenotare visite ed esami. Per fissare l'appuntamento telefonico è sufficiente collegarsi al sito internet dell'azienda sanitaria (https://www.aulss2.veneto.it/prenotazioni). Negli ultimi dieci giorni il servizio è stato sperimentato nel distretto di Conegliano e Vittorio Veneto. Da domani sarà attivo anche per i Cup di Treviso e Oderzo. In quest'ultimo caso ci sono 95 posti liberi per essere chiamati domani, 100 per venerdì e 40 per sabato. Per quanto riguarda il distretto di Pieve di Soligo è stato rinnovato pure il servizio via web per la prenotazione del turno per il prelievo del sangue. Già oggi oltre la metà dei prelievi viene prenotata online. Di pari passo, è in sperimentazione la prenotazione online anche del turno agli sportelli fisici del Cup. «L'invito agli utenti è di utilizzare questi servizi innovativi sottolineano dalla direzione dell'Usl prenotando online l'appuntamento telefonico o il turno del prelievo non sono necessarie attese dovute alla grandissima quantità di telefonate che stiamo ricevendo. In tutte le sedi distrettuali è in fase di ultimazione il potenziamento delle linee telefoniche e degli organici dei Cup. La prenotazione online resta comunque la modalità più pratica e veloce». Allo stesso tempo si invitano gli utenti a scaricare i referti online.

Mauro Favaro

