Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Gli ambulatori dei medici di famiglia resteranno chiusi per tre giorni: martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 aprile i dottori saranno esclusivamente impegnati a vaccinare contro il coronavirus, per 12 ore al giorno, tutti i trevigiani con più di 80 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Nei prossimi giorni i medici contatteranno i loro assistiti over 80: chi si può muovere verrà vaccinato nella sede di...