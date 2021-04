Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Con il rallentamento della pandemia l'Usl, da questa settimana, ha iniziato a recuperare le visite e gli interventi non urgenti sospesi per far fronte all'emergenza sanitaria. C'è chi è riuscito a garantire, urgenze a parte, anche parte dell'attività ordinaria ma molte prestazioni sono state congelate. Ora l'Usl sta ricalendarizzando gli appuntamenti: l'obiettivo è quello di tornare in pari entro un mese. «Al momento -...