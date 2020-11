IL PIANO

TREVISO «Come vai a scuola»? «Usi l'autobus, la bici o altri veicoli»? Fra i primi a ricevere il sondaggio sulla mobilità, da completare entro il 27 novembre, ci sono gli studenti del Liceo Da Vinci di Treviso. A loro era rivolta la mail, che presto raggiungerà tutte le caselle di posta elettronica di chi frequenta un istituto superiore in provincia, il cui obiettivo è quello di determinare quanti studenti utilizzino i mezzi pubblici per andare a scola. «Gli ufficio regionali - spiega Mario Dalle Carbonare, preside del Da Vinci - sono interessati al risultato finale, al come ci devono pensare le scuole. Noi ad esempio abbiamo pensato ad un questionario del tutto anonimo, l'unica condizione è quella, chiesta della Regione, di avere una suddivisione per classi d'età». L'iniziativa è pensata in vista della riapertura in programma subito dopo le festività natalizie. «L'idea - confida Dalla Carbonare - è proprio quella. Lo speriamo tutti».

LA REGIA

«In Regione Veneto si è costituito un tavolo tra le istituzioni che fungono da cabina di regia e le società di trasporto pubblico per evidenziare i bisogni dei nostri ragazzi - incalza Giacomo Colladon, presidente della Mom - dato che il livello di saturazione dei posti rimarrà del 50% è necessario trovare altre soluzioni per evitare gli assembramenti soprattutto nella fascia della prima mattina. Il che, tradotto, significa reperire nuovi mezzi per far fronte ad una domanda che presumibilmente è rimasta invariata ma che dobbiamo soddisfare potenziando le linee. Ma dobbiamo avere dati il più precisi possibile». Ma le risorse per acquistare nuovi mezzi? «I soldi sono importanti - continua Colladon - ma non quanto mettere i sicurezza i nostri ragazzi». «A noi il sondaggio non è ancora pervenuto - spiega la preside del Liceo Duca D'Aosta Antonia Piva - ma è possibile che domani (oggi per chi legge) sia pronto per essere predisposto dai nostri uffici e inviato a tutti gli studenti, se come credo è stato mandato per zone». Le scuole, d'altro canto, si dicono pronte alla riapertura. «Noi abbiamo lavorato per tutta l'estate per essere pronti - spiega la preside del Duca -, così come in tutte le scuole della provincia. Siamo talmente pronti che quando si è deciso di cambiare la proporzione tra didattica distanza e in presenza noi lo abbiamo fatto il giorno dopo. Ma il vero punto sensibile di tutta la faccenda è il trasporto pubblico, è lì che si sono concentrate le maggiori difficoltà».

LO SCREENING

Intanto proprio la Mom sta compiendo uno screening di massa il cui obiettivo è quello di stanare chi, fra il personale, è infetto ma asintomatico. Per ora si sono presi in esame i lavoratori dell'area di Castelfranco, con zero positivi. Domani verrà sottoposto a tampone il personale di Treviso, tra Via della Polveriera e la biglietteria davanti alla stazione dei treni.

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

