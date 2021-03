IL PIANO

PAESE Un'organizzazione lucida, dettagliata, spietata. Ha architettato con cura una trappola mortale Sergio Miglioranza per imprigionare la moglie Franca e l'amica Fiorella, che da qualche anno viveva con loro. Voleva essere certo che non avessero scampo e che la messinscena passasse per un tragico incidente, secondo il Gip del Tribunale di Treviso che ha firmato l'ordine di custodia cautelare per il 69enne. Le vie di fuga tagliate dal fuoco e dalle cataste di mobili, le inferriate alle finestre, lo sbocco al piano di sopra bloccato: non hanno avuto speranze le due donne morte carbonizzate.

LA STRATEGIA

Nelle ore (e forse nei giorni) precedenti la tragedia Miglioranza ha piazzato le due bombole di Gpl usate per innescare il fuoco davanti alla finestra della camera della moglie. Attorno alla casa ne ha messe altre e ha cosparso di benzina l'accesso al piano superiore, piazzando inneschi anche dentro la villetta. I coniugi vivevano di fatto da separati in casa, lui al primo piano e Franca al pianterreno. Una situazione che durava da anni, tanto che la donna aveva accolto in casa l'amica Fiorella per avere compagnia e un aiuto visti i suoi problemi di deambulazione. Possono però le due non essersi accorte di nulla? Probabile, dal momento che l'edificio e il grande giardino erano invasi da oggetti e ciarpame d'ogni tipo, compulsivamente accumulato dal Miglioranza che in cambio di qualche euro vuotava garage e cantine. Di bombole ce n'erano a decine ovunque, ma il 69enne ha sempre detto che l'incendio era partito dal fornello a gas con cui preparava il cibo per i cani in cortile. Quel fornello è invece tra le poche cose rimaste integre, mentre la manomissione sulla bombola che ha generato il caos è evidente. Ha inoltre avuto la cura di agire quando la moglie era a letto, sapendo che per lei sarebbe stato molto difficile sarebbe stato alzarsi e uscire e che Fiorella avrebbe cercato in ogni modo di aiutarla.

LA MESSINSCENA

Miglioranza aveva detto di essere a dormire quando le due donne avevano gridato avvisandolo del rogo, partito dall'esterno e divampato in pochi minuti. Aveva anche detto d'essersi salvato correndo fuori da una porta sul retro. Invece quella porta l'aveva sbarrata lui stesso con dei mobili, per intrappolare Franca e Fiorella. Proprio quest'ultima nella chiamata per chiedere aiuto aveva detto di non poter uscire di lì perché il varco era bloccato. Il 69enne ha accuratamente tagliato alle sue vittime ogni via di fuga: davanti alla porta principale aveva piazzato gli inneschi che hanno creato un muro di fuoco invalicabile; la porta sul retro era tappata dai mobili; l'accesso al piano superiore era stato anch'esso tagliato dalle fiamme con l'accelerante appositamente piazzato in cima alle scale. Gesti deliberati che si sono sommati alle grate che al pianterreno chiudevano tutte le finestre e che hanno creato una atroce trappola di morte. Lui invece quando ha aperto il rubinetto del gas era già all'esterno, pronto ad allontanarsi salvando auto e documenti per riscuotere i premi assicurativi. Da subito era sembrato improbabile che fosse riuscito a uscirne incolume, ma sono state le analisi tecniche a inchiodarlo. Se davvero fosse stato a dormire anche lui sarebbe morto, ma soprattutto non avrebbe avuto tracce di benzina e Gpl sui vestiti. Al momento nessun altro è indagato dalla Procura, che ritiene che Miglioranza abbia agito da solo dopo aver organizzato nei dettagli il piano di morte.

