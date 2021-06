Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO Il caldo si sta già facendo pesantemente sentire e anche per l'estate 2021, che da calendario inizia proprio oggi, Ca' Sugana sta approntando il piano caldo sulla falsa riga di quanto già fatto lo scorso anno, quando si sono dovute incrociare molte esigenze: mettere al sicuro gli anziani sia dalle alte temperature che dal covid, aiutare i tanti che, per gli impedimenti legati alla pandemia, hanno trascorso l'estate in...