IL PERSONAGGIO TREVISO «Il più grande trevigiano di sempre». Renato

IL PERSONAGGIOTREVISO «Il più grande trevigiano di sempre». Renato Sartor, per molto tempo suo braccio destro e prima ancora uno dei big locali della Democrazia Cristiana, amava descrivere così Dino De Poli. Una definizione che unisce l'ammirazione per un uomo che ha sempre guardato al futuro pensando in grande, alla critica di non aver mai badato troppo alle conseguenze. Sartor non c'è più, ma il suo giudizio rimane. E accompagna De Poli verso il traguardo dei 90 anni, che taglierà il prossimo 24 agosto. Terminata la lunghissima...