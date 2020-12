IL PERSONAGGIO

ODERZO Non ce l'ha fatta Giovanni Merlo, 79 anni, a superare l'infezione da Covid che l'aveva colpito qualche settimana fa. L'ex presidente dell'Opitergina Calcio e del Rugby Oderzo era ricoverato all'ospedale di Oderzo, nel reparto di Medicina. Nonostante le cure assidue, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi due giorni, fino al malore fatale di ieri. Un volto notissimo quello di Giovanni Merlo, attivo in politica fin da giovane, aveva iniziato nelle fila del Partito Liberale di Renato Altissimo. Collaborando poi con il Movimento sociale italiano, nella Marca rappresentato dal sen. Aristide Dal Sasso. Aveva proseguito qualche anno dopo, con Alleanza Nazionale.

I COLLEGHI

«Una persona meravigliosa così lo ricorda Beppe Pagliari di An sempre gentile, disponibile. C'erano da raccogliere sottoscrizioni? Preparare manifesti? Giovanni era sempre pronto, non si tirava mai indietro». Negli anni era spesso presente alle sedute del consiglio comunale, si era pure candidato alle elezioni con Alleanza Nazionale. Imprenditore nel settore edile, aveva gestito l'attività di famiglia delle Fornaci Merlo, ereditata dal padre. Dopo aver chiuso l'attività era entrato all'Oleificio Medio Piave. Era soprattutto una figura carismatica in ambito sportivo. Tifoso fedelissimo dei neroazzurri, aveva fondato l'Inter Club a Oderzo insieme a Piero Ugel.

LO SPORT

Era stato presidente dell'Opitergina Calcio negli anni 1980-83, del Rugby Oderzo sempre negli anni Ottanta. «Una stagione magnifica quella nell'Opitergina così ricorda il figlio Fernando papà ne era orgoglioso. Erano arrivati a sfiorare la categoria C2 con il mitico Zigoni». Mai sopra le righe, parco di parole, garbato ed ironico, dal portamento elegante, Giovanni Merlo era un autentico gentleman. Alcuni anni fa in seguito ad una caduta si era rotto il femore e, nonostante la sua salute fosse buona, questo fatto l'aveva reso fragile. Il covid ha colpito in modo pesante su questa fragilità. Dapprima sembrava che il fisico dell'uomo reagisse alle cure, poi le sue condizioni sono via via peggiorate, fino alla polmonite ed alla morte sopraggiunta lunedì. Lascia la moglie Anna Maria, i figli Michela, Fernando e Giuseppe. Il funerale ha luogo venerdì alle 15 nella chiesa di San Vincenzo. Rosario giovedì alle 19.

Annalisa Fregonese

