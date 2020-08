IL PERICOLO

VITTORIO VENETO Pronto soccorso e scantinati dell'ospedale di Costa allagati, così come diversi sotterranei di abitazioni nel resto della città, mentre le strade si sono trasformate in fiumi e i prati sono stati ricoperti da una coltre bianca. Pioggia, vento e grandine poco dopo le 13 si sono abbattuti con violenza su Vittorio Veneto, ma anche sui vicini comuni di Cappella Maggiore e di Sarmede.

I NUMERI

Nell'arco di qualche decina di minuti sono caduti a Costa 74,9 millimetri di pioggia, mentre in un'ora a San Giacomo se sono registrati 45,2. Sommati a quelli delle 24 ore precedenti, si è arrivati a quota 102,6 millimetri (fonte meteoravanel.it). Dall'altro capo della città, a San Lorenzo, il pluviometro della stazione di Alex Piccoli ha toccato i 68,8 millimetri. Tutta questa pioggia ha mandato in tilt la rete di scolo lungo le strade cittadine. Molti tombini, ostruiti dal fogliame che la pioggia trascinava, hanno finito per riempire d'acqua le strade, diventate dei veri e propri fiumi. L'acqua ha poi iniziato a invadere le abitazioni e anche l'ospedale.

L'INTERVENTO

Nel nosocomio di via Forlanini la bomba d'acqua ha creato qualche difficoltà nelle aree interrate, nella zona dedicata alla sterilizzazione e nel pronto soccorso che si trova al piano terra. Puntuale è stato l'intervento degli addetti e delle idro-pompe, tanto che l'attività sanitaria come precisa l'Usl 2 - non si è mai fermata e la normalità è stata ben presto ripristinata. Inevitabile qualche disagio, subito tamponato. Infiltrazioni simili anche in svariati interrati di case, dal centro città al quartiere di Meschio. «Tanta pioggia è caduta soprattutto nella parte sud della città, tra San Giacomo e Carpesica, e nella zona di Meschio testimoniava ieri pomeriggio il sindaco Antonio Miatto - Anche il mio scantinato si è riempito d'acqua. Ma non ci risultano per fortuna particolari criticità».

IL MONITORAGGIO

Osservati speciali sono stati il fiume Meschio e il torrente Cervada. Il primo attraversa da nord a sud la città. Grazie al monitoraggio elettronico dell'Ari Vittorio Veneto il livello è stato sempre controllato via internet: solo la sonda posta nel fiume in zona centro ha rilevato un picco, ma comunque sotto il livello di esondazione. Il torrente Cervada, a Carpesica, si è notevolmente ingrossato e si è temuto che esondasse. Anche il torrente Monticanello, sempre a Carpesica, era in piena. A Meschio strade allagate soprattutto nella zona dei prati di Meschio e di via dei Furlani, con i residenti scesi in strada per liberare i tombini tappati dal fogliame. A San Giacomo di Veglia colpita in particolare via Cal de Livera dove i fossi sono tracimati e l'acqua ha invaso, oltre alla strada, i prati che si aprono ai lati. Anche in centro alcuni scantinati sono finiti sott'acqua, così come il sottopasso di via Pinto. Con il passare delle ore si è poi tornati lentamente alla normalità. A Sarmede la grandine ha colpito Montaner, mentre degli allagamenti si sono registrati in zona Palù con interventi da parte dei volontari della protezione civile e degli operai comunali per liberare i tombini e ripristinare il corretto deflusso delle acque.

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA