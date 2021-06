Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERCORSOFARRA DI SOLIGO Ventiquattro ore. Tanto è durato il peregrinare di Fabrizio Biscaro tra il momento in cui ha «Sentito montare una rabbia sempre più forte» e l'istante in cui si è costituito in caserma a Valdobbiadene. Un'articolata serie di tappe che lo hanno spinto a più riprese tra la Marca, il Bellunese e il Trentino e che lui, già un'ora dopo l'omicidio, ha ricostruito nei minimi dettagli.AL LAVOROLa giornata di lunedì...