(P. Cal.) «Mi fa piacere vedere il capogruppo del Pd Stefano Pelloni passeggiare in quell'area verde dove voleva realizzare un supermercato e dove oggi, invece, disquisisce di quali essenze piantare o di come deve essere fatto un parco». Non nasconde una certa ironia il sindaco Mario Conte commentando la manifestazione organizzata domenica mattina nel quartiere di San Paolo, proprio nell'area l'amministrazione ha intenzione di realizzare un bosco urbano. E dove, inizialmente, era previsto un supermercato. Destinazione contestata dai residenti, che hanno chiesto per anni di non cementificare una zona verde dalle grandi potenzialità. «E infatti noi ci faremo un bosco urbano, voluto da questa amministrazione - spiega Conte - mentre chi c'era prima dava l'autorizzazione a un supermercato. Il progetto è pronto è stiano tutti sereni: non sarà solo un bosco urbano, un parco fine a se stesso. Ma un'area verde, a disposizione di giovani, scuole e famiglie. Nei prossimi giorni presenteremo la nostra iniziativa al quartiere, a tutti i residenti e non solo a quattro o cinque persone che vengono a sindacare su cosa è meglio piantare o come separare questa zona da quella».

