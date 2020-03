L'INIZIATIVA

ODERZO La parrocchia del Duomo lancia l'iniziativa della messa su internet, invitando i fedeli ad iscriversi su YouTube. Obiettivo: superare i mille iscritti per poter attivare la diretta streaming. E ieri sera l'obiettivo era già stato raggiunto, visto che alle 22 gli iscritti erano quasi 1300. L'idea è stata di don Lorenzo Barbieri, il giovane sacerdote che presta servizio alla parrocchia di San Giovanni Battista, seguendo tutto il settore giovanile. «È molto semplice spiega don Lorenzo mi sono guardato in giro, osservando iniziative che vengono attuate in altre parrocchie. Ne ho parlato con monsignor Pierpaolo (il parroco-abate titolare del duomo, ndr) e abbiamo promosso l'iniziativa».

Già dalle prime ore del mattino di ieri, sui gruppi Whatsapp collegati alle attività parrocchiali come quello dei chierichetti, dei lettori, dei coristi e così via, è stato diramato l'annuncio. «Abbiamo creato un canale YouTube per poter trasmettere in diretta streaming le celebrazioni delle nostre parrocchie di Oderzo, Camino, Fratta. Ovvio che la trasmissione avverrà in forma artigianale prosegue il sacerdote nessuno di noi è un professionista di dirette tivù. Lo scopo è un altro, vuol essere soprattutto un modo per essere vicini alle persone, per sentirsi uniti». Una vicinanza più necessaria che mai, visto il clima di timore ed incertezza che molte famiglie stanno vivendo. Ai fedeli, non solo a quelli più anziani, la messa domenicale manca moltissimo. In duomo le celebrazioni sono quattro: al mattino alle 8, alle 9,30, alle 11 e la sera alle 18,30, si aggiunga la messa del sabato sera che alle 18,30 viene sempre animata dal coro dei giovani Cuori Sonori; con tanto di chitarre, tastiera elettronica e bongo. Quasi ad ogni messa c'è un'iniziativa specifica: dagli anniversari di matrimonio alle presentazioni dei bambini al battesimo, ai battesimi stessi. Tutti momenti molto belli e sentiti, animati dal coro Voci in canto (alle 9.30) e dalla Schola Cantorum del Duomo alle 11.

Ci sono poi le messe che si celebrano nelle chiese di Fratta e di Camino. Queste due comunità sono state affidate nel 2019 dal vescovo monsignor Pizziolo a monsignor Pierpaolo Bazzichetto. Celebrazioni che vedono gli opitergini coinvolti in forma attiva; ci sono i gruppi molto numerosi dei chierichetti e ministranti, quello dei lettori, le persone che sono state designate quali ministri straordinari dell'Eucaristia, la folta schiera dei coristi. Per non parlare di quelle domeniche che vedono allestito all'esterno del duomo il mercatino del gruppo missionario attraverso il quale si aiutano le popolazioni dell'Africa in difficoltà. Tutto questo per dare un'idea di quanto la comunità sia coinvolta in questi che, oltre ad essere momenti religiosi, rivestono pure un ruolo sociale. Il problema del coronavirus ha portato alla sospensione di tutto questo, per non parlare della messa quotidiana delle 18,30. La diretta streaming, che ora è diventata possibile grazie alle tantissime adesioni, servirà a far sentire i fedeli meno soli. «Ben venga la tecnologia se ne possiamo trarre un aiuto» dice don Lorenzo. Il duomo è comunque aperto dalle 9 alle 17,30. La sindaca Maria Scardellato ha condiviso l'iniziativa nella sua pagina Facebook.

