IL PARERETREVISO «Il vaccino contro il Coronavirus dovrebbe essere obbligatorio non solo per i medici e il personale sanitario ma anche per tutti i dipendenti pubblici, a partire dagli insegnanti, che lavorano al chiuso e a contatto con altre persone». E' netta la richiesta che arriva dai camici bianchi della Marca. L'Anaao di Treviso, il sindacato dei dottori, non ha alcun dubbio a riguardo: «Ci si sta accanendo contro l'1 per cento dei...