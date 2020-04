LA RICONVERSIONE

VOLPAGO È un'azienda leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, l'aria condizionata e l'efficienza energetica. Da alcuni giorni, però, ha dedicato una linea a una produzione assolutamente inedita: letti per la terapia intensiva. Protagonista dell'inconsueta metamorfosi è l'azienda Riello, che ha sede a Legnago e opera in oltre 120 paesi (uno degli stabilimenti è a Volpago).

Ma quella della Riello non è solo la bella storia di una riconversione. E piuttosto l'epilogo commovente di una vicenda, prima di tutto personale e familiare, legata al coronavirus. Uno dei dipendenti della sede di Volpago, Pierantonio Rizzardo, è infatti il figlio del primo contagiato di Volpago: si tratta del settantaduenne (per la verità spegnerà le candeline fra tre giorni) Mario Rizzardo, responsabile della locale Protezione civile. La malattia dell'uomo, che solo da pochi giorni è uscito dalla terapia intensiva di Montebelluna, dove è rimasto per settimane, ha profondamente colpito l'intera azienda, che ha vissuto per giorni con il cuore in gola in attesa dell'esito del tampone di Pierantonio, che frequentava quotidianamente il padre prima che la malattia venisse diagnosticata.

Se è vero che da ogni difficoltà nasce un'opportunità, il caso in questione ne rappresenta una conferma. «Mio papà, Mario - racconta Pierantonio Rizzardo - si è ammalato il 12 marzo ed una settimana successiva anche il padre di una mia collega. In quei momenti per me il giorno e la notte non hanno avuto più grande significato ed è proprio in una di queste notti infinite che è nata la voglia di fare qualcosa, dare un contributo e non accettare passivamente la situazione». Ecco quindi l'idea, maturata il 14 aprile. «La mattina successiva -prosegue Pierantonio- mi sono confrontato con il mio responsabile e, nel giro di poche ore, ha preso vita il progetto letti, ovvero la riconversione di una linea produttiva a supporto della Favero Health Projects.

Favero è un'azienda di Montebelluna che da quando è scoppiata la pandemia è subissata dalla richiesta di ordini di letti per la terapia intensiva. «In 24 ore - prosegue Pierantonio - lo stabilimento Riello di Volpago ha riconvertito la linea ed iniziato l'assemblaggio di un primo lotto produttivo di letti che vengono poi completati e collaudati da Favero Health Projects». E in ventiquattr'ore sono già stati consegnati i primi 30 letti che, una volta completati, aiuteranno il Paese, i malati ed i medici nella loro battaglia quotidiana. L'obiettivo è quello di realizzare in tempi rapidissimi i 180 letti richiesti dalla Favero. (l.bon)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA