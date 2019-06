Il papà di Giorgia: «Chi fa male alle donne fa male al mondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOTREVISO Quando tua figlia è piccola e ti sorride tu sei il suo principe azzurro. Poi cresce, diventa di una bellezza sfacciata. Tu cerchi di difenderla dagli altri, cerchi di insegnarle a difendersi. E oggi ti sembra di non aver fatto abbastanza. Reggere il ruolo di padre è improbo. Perchè tu sei prima di tutto una persona. Ma non puoi crollare. Poteva succedere l'irreparabile ma lei è qui. Ferita, ma qui. Non è così per una povera donna che ha avuto il torto di passare in quella strada maledetta, a quell'ora maledetta. Pensi...