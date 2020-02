IL PAESE

TREVISO «A Paese non c'è un focolaio, non è una zona rossa come quella di Vo' Euganeo». Una rassicurazione non da poco quella fornita dalle Autorità sanitarie ieri mattina al sindaco di Paese Katia Uberti durante il vertice in Prefettura sull'allarme Coronavirus. Ovviamente l'attenzione rimane altissima considerati gli esiti dei tamponi sulle 4 persone che hanno avuto contatti stretti con Luciana Mangiò, la 76enne deceduta martedì pomeriggio al Ca' Foncello, già gravemente malata, ma risultata positiva al Covid19. I test sono stati effettuati sulla badante che la seguiva 24 ore al giorno, una seconda badante che le dava saltuariamente il cambio, e i due vicini di casa, un uomo e una donna, che prestavano assistenza all'anziana. Sia la badante fissa della pensionata che un vicino sono risultati positivi al Coronavirus. Sono asintomatici e per loro è scattato l'isolamento domiciliare. «Visto che la signora è stata ricoverata in Geriatria per quasi tre settimane, non è ancora chiaro se il contagio sia avvenuto direttamente in ospedale o tramite le persone ora in isolamento - spiega il primo cittadino -. La situazione non va sottovalutata ma non deve assumere i toni della psicosi di massa che rischia davvero di generare situazioni ingiustificate».

NESSUNA RESTRIZIONE

Prefettura e Comune, sulla base del quadro descritto dall'Usl, non hanno disposto l'istituzione di alcun cordone sanitario a Paese come invece avvenuto a Vo' Euganeo già dalla scorsa settimana. «I casi seguiti sono tutti isolati - precisa il sindaco Uberti - E gli unici parenti della 76enne morta in ospedale risiedono in Liguria, a Genova, e quindi non ci sono altre persone nel nostro territorio da seguire. Possiamo dunque stare tranquilli. Le eventuali disposizioni che verranno prese nei prossimi giorni saranno quindi le stesse che riguarderanno anche gli altri comuni della zona». Ovviamente la notizia della morte di Luciana Mangiò, seppur legata a condizioni cliniche già gravate dalla malattia, ha destato grande allarme in paese. Strade semi deserte e negozi vuoti sono le dirette conseguenze di una settimana in totale balia della psicosi che ha creato la diffusione del virus esploso in Cina e migrato nel giro di un mese in tutta Europa. «Il virus peggiore è quello della paura - continua il sindaco Uberti -, che sta dilagando nella nostra comunità e sta creando grossi danni, specie alle attività produttive. La mia speranza è che nel giro di pochi giorni si possa tornare a una vita normale e che possano riaprire prima di tutto le scuole». Di questo si sta discutendo in particolare in Regione, ovvero se posticipare o meno la riapertura dei plessi scolastici. Molto dipenderà dall'evoluzione del contagio. «Il presidente Zaia, dopo la morte della signora, mi ha subito chiamata dando al nostro comune la massima disponibilità - precisa Uberti -. È stato sottolineato più volte comunque che il Coronavirus è di fatto un virus influenzale che colpisce in particolare chi ha una condizione di salute cagionevole, come purtroppo accade anche con l'influenza stagionale, in grado di compromettere stati di salute già precari».

L'APPELLO

Nel pomeriggio, in attesa degli esiti dei tamponi sui quattro cittadini residenti a Paese, le due badanti e i due vicini di casa di Luciana Mangiò, il sindaco Uberti ha pubblicato una riflessione e un appello sulla sua pagina Facebook, rivolgendosi direttamente ai suoi concittadini: «Chiedo a tutti Voi di mantenere la calma e di vivere normalmente seguendo le buone pratiche di igiene indicate dal Ministero della Salute. La situazione non va sottovalutata ma non deve assumere i toni della psicosi di massa che rischia davvero di generare situazioni ingiustificate. Stiamo facendo tutto il possibile per far tornare al più presto la situazione nella normalità, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti voi».

Alberto Beltrame

