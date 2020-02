IL NUOVO SCENARIO

TREVISO Mentre il mondo della scuola sta valutando l'opportunità di vietare ai bambini le ricreazioni nei cortili per l'allerta rossa, le polveri sottili scendono a zero. É successo ieri, dopo una mattinata ancora umida, uggiosa e con pesanti concentrazioni di inquinanti. Ed è successo in fretta, come era stato ampiamente anticipato, perchè dentro le 48-72 ore si parla di previsioni con alto grado di affidabilità, non di tendenze probabilistiche. Così, in barba a circolari, discussioni e divieti quando attorno alle 6 si è alzata la prima bava di vento da nord-nordest le pm10 hanno iniziato una lenta ma inesorabile discesa dal picco di 123 migrogrammi per metro cubo della notte, che è diventata picchiata dopo le 13, quando il vento si è fatto impetuoso. E alle 16 il ricambio dell'aria è stato completato: zero microgrammi in tutta la Marca, roba che non si vedeva da almeno tre mesi e che avrebbe permesso di fare all'aperto perfino le lezioni. Appare dunque evidente come il meccanismo che regola le allerte vada profondamente rivisto perchè con allerte operative e prescrizioni resteranno invariate fino al mattino di venerdì quando si tornerà al semaforo verde.

LE POLEMICHE

Detto questo, il problema smog esiste ed è impattante. Costruire una politica comune di sviluppo sostenibile dell'area urbana di Treviso e di quella tra Castelfranco e Montebelluna è la proposta del Pd che chiede di unificare le politiche ambientali dei due territori. «Siamo in allarme e le circolari nelle scuole che in questi giorni vietano ai bambini di uscire all'aperto lo dimostrano - affermano Giovanni Zorzi e Matteo Favero, segretario provinciale e responsabile ambiente del Partito Democratico - Ogni momento che passa senza assumere un'iniziativa concreta fa aumentare i rischi per la salute delle nostre comunità». Ed ecco la proposta: «Una delle azioni finanziate dalla Regione riguarda la mobilità sostenibile in due zone, Treviso e l'area montebellunese-castellana, tra le più critiche in Veneto, dove sarebbe bene mettere assieme gli sforzi dei due consorzi prevedendo il rafforzamento di linee di trasporto urbano interno e l'introduzione di incentivi per la riconversione dei sistemi di riscaldamento». (el.fi)

