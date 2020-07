LA VISITA

TREVISO «Qui sta nascendo l'ospedale del futuro». Il governatore Luca Zaia, caschetto e mascherina d'ordinanza regolarmente indossate nonostante il caldo africano, allarga lo sguardo dall'ultimo piano realizzato al grezzo della struttura che entro la fine del 2021 diventerà la cittadella sanitaria di Treviso. Un gioiello per il Veneto dal costo di 250 milioni di euro. L'orizzonte è disseminato di gru, tutte con l'insegna Carron, e sui tetti delle varie palazzine è tutto un brulicare di lavori: «Questo è un vero cantiere - sottolinea il Governatore - dove si lavora sotto il solo cocente a fine luglio, quando ti manca il fiato, così come in pieno inverno mentre gli esperti del giorno dopo se ne stanno ben comodi sul divano con l'aria condizionata accesa o col riscaldamento, a seconda della stagione».

LA DELEGAZIONE

Zaia guida un gruppetto formato dal direttore dell'Usl 2 Francesco Benazzi, dal sindaco Mario Conte e dai vertici della Carron. La vista non è casuale, ma arriva nel giorno della frasca, ovvero quello in cui viene ultimato l'ultimo piano al grezzo dell'edificio 30, quello in cui troveranno posto tutte le funzioni a maggiore intensità di cura e complessità tecnologica quali sale operatorie, terapie intensive, degenze chirurgiche, diagnostica per immagini e radioterapia nonché l'area parto e le degenze di ostetricia. Avrà una superficie complessiva di circa 60.000 metri quadrati e si svilupperà su 6 livelli, allineati e integrati all'edificio 01 (che ospita attualmente il Pronto Soccorso) che sarà mantenuto e ristrutturato nella Fase 2 del progetto. Nell'Edificio 29 invece saranno realizzati 430 posti letto: 338 posti letto in camere singole e doppie, 66 posti letto di terapia intensiva, 26 culle di terapia intensiva neonatale e 2 posti letto di terapia intensiva pediatrica. «Questa sera, qui - sorride il governatore - faranno festa con le costicine». Poi torna serio e ribadisce l'importanza della cittadelle nel panorama veneto: «Altri se ne stanno realizzando, ma questo è il primo vero e proprio ospedale del futuro che entrerà in funzione in Veneto - annuncia - ci saranno altissime tecnologie, professionalità al massimo, organizzazione moderna, una valenza universitaria a tutto tondo. La facoltà di Medicina a Treviso dell'Università di Padova è pronta a ricevere le iscrizioni su Treviso già per l'anno accademico 2020-2021». Il collegamento con l'università viene ribadito più volte: «Sarà un ospedale universitario a tutti gli effetti. Il contenzioso col ministero? Andremo davanti alla Corte Costituzionale per capire chi ha ragione. Ricordo che ci viene rimproverato di utilizzare sei milioni di euro per una facoltà di Medicina prelevandoli da un fondo di nove miliardi».

IL PERCORSO

Il traguardo però è molto vicino. Per la primavera del 2021 il corpo principale sarà ultimato, poi partiranno i lavori per ampliare anche il Pronto Soccorso. Entro la fine del 2021 ci sarà l'ingresso dei primi pazienti. «A Treviso - ripete Zaia nasce di fatto un policlinico universitario, con otto reparti clinicizzati ai quali se ne aggiungeranno altri, tutte le più moderne tecnologie, letti compresi, sia normali che di terapia intensiva».

GLI OSTACOLI

Un progetto che però si è fatto strada tra mille ostacoli: arrivare alla posa della prima pietra e, adesso, alla costruzione dell'ultimo piano non è certo stata una passeggiata. «L'obbiettivo è quello di sempre in Regione Veneto, ovvero offrire cure sempre migliori alla gente facendo in modo che soffra e resti in ospedale il meno possibile - ricorda Zaia - un risultato straordinario perché, in questo caso, abbiamo avuto a che fare con il peggio che può produrre la burocrazia. Mille intoppi sono stati superati combattendo giorno dopo giorno con santa pazienza e altrettanta determinazione. E dire che parliamo di un ospedale, di un'opera pubblica primaria e non, con tutto il rispetto, di un casinò o di un'attività ludica. Poi la fase realizzativa, come si è visto, è stata tempestiva, e questo gioiello della sanità pubblica nazionale è cresciuto velocemente, grazie anche all'abnegazione di tutti i lavoratori, che hanno operato senza sosta, combattendo la rigidità dell'inverno e, ora, sopportando la calura dell'estate. Grazie davvero a tutti».

