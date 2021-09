Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NUOVO IMPIANTOTREVISO La data ufficiale adesso c'è. Ed è il 18 ottobre. Inizia il countdown per l'apertura dell'Adriano Panatta Racquet Club in Ghirada. Nato dall'amicizia tra l'ex campione di tennis e Philippe Donnet e successivamente con l'arrivo di Marco Bonamigo, nipote della moglie Anna. Una restituzione, come spesso ricorda Panatta che sottolineava di aver trovato simpatia da parte di tutta la comunità . Oggi mi sento un...