IL NODOTREVISO Sono oltre mille gli operatori della sanità, tra medici, infermieri e oss, che non si sono ancora vaccinati contro il coronavirus. È questo il risultato definitivo dell'incrocio tra le liste inviate in Regione dall'Usl e i dati dell'anagrafe vaccinale. Nell'elenco compaiono 110 medici in servizio negli ospedali e negli ambulatori della Marca, tra dipendenti diretti dell'azienda sanitaria, liberi professionisti e...