TREVISO «Siamo delusi». Ragazzi in lacrime e genitori sul piede di guerra. «I nostri figli stanno sviluppando patologie gravi da isolamento. E questo è un grosso problema». Tutti temevano il rinvio, ma ieri dopo l'ordinanza regionale con la quale il presidente Zaia ha spostato il rientro alla didattica in presenza per le scuole superiori al 1. febbraio, studenti e famiglie non hanno nascosto la delusione. «Aprono i bar, le piste da sci, i negozi. La scuola resta chiusa. Così si pone una grave ipoteca sul futuro dei nostri ragazzi». Ma se i rappresentanti di classe cercano di fare sintesi sul malcontento che attraversa le case e le chat trevigiane, i presidi e il presidente della provincia Stefano Marcon invitano alla prudenza. «Non abbiamo i dati dell'andamento pandemico. La situazione è grave, e perlomeno la Regione ha messo un punto fermo».

LE FAMIGLIE

«Oggi la chat di classe sembrava impazzita -conferma la rappresentante di classe di una 3. del Liceo Canova- le famiglie speravano che si potesse davvero ripartire. Nell'ultima riunione tenuta online con la dirigente abbiamo partecipato in 62 rappresentanti, un numero altissimo. E tutti abbiamo comunicato la stessa cosa: i nostri figli stanno sviluppando gravi patologie che vanno dalla bulimia alla mancanza di concentrazione. Per molti di loro si sta sviluppando una sorta di sindrome Hikikomori. I ragazzi cominciano ad aver paura ad uscire di casa». La rappresentante del Duca degli Abruzzi Luisa Tarlon conferma: «I ragazzi non vedevano l'ora di ripartire, quando oggi hanno appreso dal sito della scuola la proroga della didattica a distanza sono scoppiati in lacrime. Aspettavano con emozione la ripresa, avevano già il kit pronto con mascherina e gel. Chi vive al di fuori fatica a capire il loro grado di malessere». Al Liceo classico Canova è stato attivato uno sportello per la richiesta di aiuto. «Ma i ragazzi non hanno la maturità di capire di avere un serio problema, si bloccano, diventano apatici. Per questo il fenomeno fatica ad emergere. Noi invece vogliamo spingere i nostri figli ad alzare la voce, a farsi sentire».

I DIRIGENTI

«Io sono sempre stata per la scuola in presenza, ma la verità è che negli ultimi tempi la situazione ci è sfuggita di mano obbligandoci a inseguire il virus. La chiusura è una soluzione di buonsenso». Mariagrazia Morgan ieri mattina ha riunito lo staff del Cerletti preparando tre diversi scenari. «Credevamo comunque che il presidente si sarebbe pronunciato per la chiusura: la curva dei contagi è altissima». La chiusura quindi, nelle parole della Morgan, è necessaria. «I dati parlano chiaro, sono sicura che la decisione sia stata ispirata anche dal pensiero che probabilmente la cosiddetta terza ondata ci sarà, perchè il virus sta circolando parecchio. Il problema non è a mio avviso all'interno della scuola, però poi c'è il prima e il dopo che sono momenti di enorme pericolosità. In cuor mio sono tuttavia fiduciosa: conto sugli effetti delle restrizioni e sui vaccini. Così ne verremo fuori». Antonia Piva, che si era detta fino a domenica persuasa della necessità di ritornare alla didattica in presenza, oggi articola in maniera più ampia la sua posizione. «Certamente privilegio la scuola in presenza, come insostituibile fucina di anime e di menti -conferma la preside del Duca- La nostra scuola aveva lavorato al massimo per rendere possibile la ripartenza in modo efficiente, ordinato, protetto. Tuttavia, in ottica di sistema, comprendo la gravità della situazione, che esige un eccesso di prudenza anziché il contrario. Non vedo la decisione di Zaia conflittuale con la posizione della ministra, perché ovviamente gli stessi protocolli di sicurezza, con le diverse aree, impongono delle ponderazioni regione per regione. Questo perché la tutela del diritto all'istruzione deve essere accompagnata dal massimo di sicurezza».

LA PROVINCIA

Il Presidente della provincia Stefano Marcon plaude a Zaia. «Un'assunzione di responsabilità che finalmente mette un punto fermo alle incertezze ministeriali». Il tema sospeso rimane comunque quello dei trasporti. «Con queste prospettive temporali è davvero difficile anche per Mom chiudere i contratti con i privati». La Provincia aveva approntato due diversi scenari. Finchè, due giorni fa, è stato chiaro che qualcosa sarebbe potuto cambiare rapidamente. «Si evince che l'ordinanza è dettata dalla preoccupazione rispetto all'andamento sanitario. Faccio il mio plauso al presidente Zaia, dà una certezza in momenti in cui c'è estrema incertezza. Ha messo un punto fermo. Fa chiarezza. Rispetto al sistema delle scuole secondarie ci sembrava una proposta sostenibile il rientro al 50%, ma a noi mancano i dati dell'andamento pandemico». Il presidente Marcon indirizza infine un messaggio agli studenti. «State attenti nei comportamenti, ognuno di noi faccia la propria parte. Oggi assistiamo a un trend negativo costante, significa che qualcosa non sta funzionando nel mantenimento dei presidi di sicurezza. Vi chiedo di pazientare e di capire: non si prendono a cuor leggero queste decisioni».

Elena Filini

