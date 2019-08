IL NODO TREVISO Si stringono i tempi per arginare la carenza di specialisti.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOTREVISO Si stringono i tempi per arginare la carenza di specialisti. Nelle graduatorie dell'Usl della Marca sono stati inseriti i primi sette medici non ancora specializzati. Verranno assunti non appena porteranno a termine la scuola di specialità. Sono tutti all'ultimo anno. È questione di pochi mesi. Intanto sono stati opzionati. Un po' come fanno le squadre di calcio con le giovani promesse. L'annuncio è stato dato ieri da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, assieme a Filippo Spampinato, direttore delle risorse umane,...