TREVISO Si riducono ancora le attività non urgenti all'interno degli ospedali. E allo stesso tempo si riorganizzano le sedi per le vaccinazioni pediatriche sui bambini. L'emergenza coronavirus incalza. Per affrontarla bisogna recuperare personale. Da una parte si stanno riaprendo i reparti Covid: a breve verranno riattivati altri 40 posti letto nell'ospedale di Montebelluna dopo che il primo reparto riaperto, con 24 posti, è stato riempito in meno di una settimana. E dall'altra parte c'è la necessità di far andare a regime la maxi campagna vaccinale contro il coronavirus. L'Usl della Marca è pronta a schierare più di cento operatori della sanità. Così non resta che andarli a prendere anche in altre settori. «È prevista la riduzione di qualche attività per un paio di mesi spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria questo per recuperare personale da impegnare proprio nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus». Discorso identico per le sedi vaccinali per l'età pediatrica. L'Usl ha indicato cinque centri tra Treviso (La Madonnina), Oderzo (via Manin), Conegliano (distretto di via Galvani), Castelfranco (ospedale) e Montebelluna (ex Inam).

GLI AMBULATORI

La revisione degli ambulatori scatterà lunedì. «In conseguenza alla situazione emergenziale legata alla pandemia scrive Stefano De Rui, direttore del dipartimento Prevenzione si ritiene necessaria la riorganizzazione delle sedi vaccinali destinate alla popolazione pediatrica al fine di recuperare le risorse necessarie per procedere quanto più celermente possibile alla vaccinazione della popolazione (contro il coronavirus, ndr)». Ormai ha preso forma una corsa contro il tempo per riuscire a vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile. Il punto è che il Covid continua a correre. Ieri nella Marca sono emerse 332 nuove positività. Il numero di trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione è salito di 100 unità in un colpo solo. Adesso sono esattamente 3.507 le persone contagiate in isolamento. Sempre ieri è mancato un altro paziente che era risultato positivo. Con quest'ultimo, sale a 1.603 la triste conta dei decessi registrati nel trevigiano in poco più di un anno di epidemia. Dopo la seconda ondata, gli ospedali sono tornati a riempirsi.

I RICOVERI

I pazienti Covid positivi ricoverati hanno superato nuovamente quota 200. Oggi ce ne sono 182 nei reparti ordinari e 20 in Terapia intensiva. Il trend è in costante aumento. Mentre l'età dei pazienti è sempre più bassa. Al momento la media delle persone contagiate che hanno bisogno essere ricoverate è pari a 52 anni. Sul fronte degli ospedali, a Treviso è stata riattivata la Rianimazione aggiuntiva con 12 posti letto ricavata nell'edificio di Malattie infettive. E a Montebelluna sono stati dedicati al Covid anche sei posti letto di Terapia intensiva. La corsa del coronavirus è immortalata dal grafico dell'incidenza cumulativa settimanale.

I DISTRETTI

Nel distretto di Asolo, l'ex Usl 8, il territorio degli ospedali di Montebelluna e Castelfranco, si è arrivati a 292,81 casi su 100mila abitanti. Il balzo dell'ultima settimana è evidente. Basti pensare che la chiusura delle scuole dalla seconda media in su era diventata operativa giovedì a fronte del superamento della soglia dei 250 casi per 100mila residenti. Oggi si viaggia verso quota 300. E gli altri distretti purtroppo sono in scia: il territorio dell'ex Usl 7, che fa riferimento agli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto, registra un'incidenza di 214,10. Quello di Treviso Sud è a 191,98. E Treviso Nord a 190,66. Da lunedì tutta la Marca sarà in zona rossa. Le scuole resteranno chiuse: dagli asili alle superiori. Basterà? Dobbiamo continuare a lavorare per vaccinare i cittadini conclude Benazzi solo questo: è l'unico modo per superare l'emergenza una volta per tutte.

