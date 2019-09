CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOTREVISO Si cercavano sei medici per il pronto soccorso. Ma alla fine è stata trovata solo una dottoressa già specializzata in Medicina e chirurgia d'urgenza. Se ne sono poi aggiunte altre due, che però devono ancora finire la scuola di specialità. Stop. La carenza di medici non molla la presa. Nemmeno in un settore delicato come quello del pronto soccorso. L'Usl della Marca aveva provato ad ampliare il raggio della ricerca a tutta la regione affidando l'indizione del concorso pubblico per sei posti direttamente dall'Azienda Zero....