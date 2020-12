IL NODO

TREVISO Servono 110 autobus in più. E forse si dovrà arrivare anche a 130. C'è meno di un mese di tempo per riuscire a reperirli, con in mezzo le vacanze di Natale, individuando allo stesso tempo i fondi necessari per pagare le società di autoservizi private. E' questo l'esito delle simulazioni fatte da Mom in vista del ritorno alle lezioni in presenza nelle scuole superiori, a partire dal 7 gennaio. I dettagli saranno al centro del tavolo convocato per lunedì in Prefettura. Ma il piano di base è già delineato. E' previsto il rientro in classe del 75% degli studenti. Nella Marca significa tornare a muovere 30mila ragazzi. Gli altri 10mila continueranno a fare lezioni a distanza, a rotazione.

LA SIMULAZIONE

Il punto di partenza è che gli autobus e le corriere dovranno viaggiare mezzi vuoti: il limite di occupazione dei posti è fissato al 50%. Mom è partita proprio da qui per simulare ciò che potrà accadere. «Con questi numeri ci servono almeno 110 mezzi in più. Se non addirittura 130 mette in chiaro Giacomo Colladon, presidente della società in più non solo rispetto ai nostri mezzi (circa 500, ndr), ma proprio al servizio offerto fino all'anno scorso, che vedeva già l'impiego di una quarantina di autobus di società private. Le cose sarebbero state più semplici se le lezioni in presenza fossero riprese per il 50% dei ragazzi, a rotazione, in linea con la capacità dei mezzi». Non è così. E ora inizia una nuova corsa contro il tempo. «Non sarà semplice trovare tanti autobus aggiuntivi. Contatteremo i privati per verificare fino a che punto arrivano le disponibilità aggiunge Colladon però non basta. I mezzi bisogna anche pagarli. Ed è evidente che l'impegno economico da parte nostra non può essere senza limiti». Mom deve già fare i conti con un buco da 10 milioni per quanto riguarda la vendita di biglietti e abbonamenti dall'inizio di gennaio alla fine di settembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E ad oggi non ci sono ancora certezze sui finanziamenti per i bus e le corriere aggiuntive. Nei giorni scorsi la società ha fatto il punto con gli assessori regionali ai Trasporti e alla Scuola, rispettivamente la vicepresidente Elisa De Berti ed Elena Donazzan. L'obiettivo è definire delle linee guida condivise a livello regionale per garantire sia il trasporto scolastico che la sicurezza dei passeggeri.

ORARI SFALSATI

Si lavora a un piano con orari sfalsati, con ingressi nelle scuole tra le 8 e le 9 e uscite tra le 13 e le 14. E' stata accantonata l'idea delle due fasce tra le 8 e le 10. Così come l'ipotesi di far lezione a turni, sia di mattina che di pomeriggio. In tutto ciò, il vero nodo da sciogliere restano i possibili assembramenti negli snodi del trasporto, tra stazioni e fermate. All'interno delle scuole e a bordo dei mezzi le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus vengono generalmente rispettate. Il problema è ciò che succede in mezzo. «E' possibile organizzare doppi giri per gli ingressi sfalsati nelle scuole tira le fila Colladon ma al momento ci sono ancora tante incognite. Non sappiamo, ad esempio, quanti studenti tra il 75% che tornerà in presenza prenderanno i mezzi pubblici. E non sappiamo se lo faranno con abbonamenti o con i biglietti, visto che andranno a scuola a rotazione. Allo stesso tempo non sappiamo come verrà organizzata la didattica: se ci saranno periodi in presenza a scuola alternati a periodi da casa, magari con cadenza settimanale. Abbiamo già iniziato a lavorare su tutti questi dati. Ma si tratta di ipotesi. E alla luce di questo è difficile organizzare un servizio complesso come quello del trasporto».

A settembre Mom era arrivata a investire quasi 10mila euro al giorno per allestire 110 corse aggiuntive. Oltre ai 500 mezzi propri, tra bus, corriere e navette, più 85 scuolabus in vari comuni, attraverso le associazioni di categoria aveva già chiesto una mano anche alle ditte di autoservizi private. Erano stati stretti accordi con 16 aziende, per un totale di 68 linee in ambito extraurbano affidate anche a società esterne. A conti fatti, con un totale di 3.200 corse ogni 24 ore, stava garantendo la copertura di oltre 5.100 chilometri al giorno in più rispetto all'anno scorso (1.500 nei sistemi urbani e 3.650 nell'extraurbano). Adesso bisogna fare ancora di più.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA