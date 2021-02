IL NODO

TREVISO «Senza numeri stabili rischiamo di non riuscire a trasportare tutti gli studenti dopo il 5 marzo, quando la quota di ragazzi in presenza alle superiori salirà al 75%». Giacomo Colladon, presidente di Mom, lo dice in modo diretto. Il sistema di divisione delle classi e non degli studenti all'interno delle stesse classi tra didattica in presenza e didattica a distanza non regge sui grandi numeri. Il problema è stato al centro dell'incontro in Prefettura andato in scena ieri alla presenza del prefetto Maria Rosaria Laganà, Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, e dello stesso Colladon. E all'inizio della settimana prossima se ne discuterà in una riunione con tutti i presidi delle scuole della provincia.

LE QUOTE

Il nodo nasce dal fatto che la quota di studenti che fanno lezione in presenza alle superiori è limitata a causa dell'emergenza coronavirus. Ma le modalità di applicazione di tale limite da parte degli istituti fanno una differenza enorme per i bus e le corriere. Oggi il tetto è al 50%. La maggior parte delle scuole, però, ha scelto di dimezzare il numero di classi e non il numero di ragazzi all'interno delle sezioni. Il risultato è che il totale degli studenti che raggiungono gli istituti cambia ogni giorno. E pure in modo significativo. Dipende da quanti ce ne sono in ogni classe. È stata registrata una variazione anche di 70 studenti per una singola scuola da un giorno all'altro. Fino al 5 marzo le superiori continueranno con il 50%. Con il servizio attuale Mom non ha difficoltà. Dopo, però, gli istituti potranno salire al 75% di studenti in presenza. Per la Marca vuol dire passare da 20mila a 30mila ragazzi. E a quel punto, senza numeri certi e stabili, la società del trasporto pubblico locale potrebbe non riuscire a far salire tutti sui propri mezzi e su quelli aggiuntivi, che ad oggi devono viaggiare con i carichi dimezzati. «Va adottata una modalità omogenea avverte il presidente di Mom gli autobus e le corriere non possono lavorare in base a una media settimanale delle presenze. Se ci saranno dei giorni con picchi di presenze all'80% emergeranno dei problemi oggettivi nei trasporti».

MEZZI AGGIUNTIVI

Attualmente Mom ha messo in campo una ventina di mezzi aggiuntivi. In vista dell'aumento della quota di presenze, salirà addirittura a 120. Con il limite del 50% dei passeggeri, però, alla fine le corriere private non possono trasportare più di una trentina di ragazzi. E non si può pensare nemmeno di chiamare o fermare mezzi aggiuntivi in base alle necessità quotidiane. «Serve una soluzione condivisa dice Colladon è possibile trovare un bilanciamento per soddisfare tutte le necessità». L'obiettivo è individuarlo prima del 5 marzo. Per questo tra il 22 e il 24 febbraio ci sarà una riunione in Prefettura con tutti i presidi. «Verranno valutate tutte le possibilità spiega Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso si potrebbe pensare di dividere il numero di studenti all'interno di ogni classe o di mettere in piedi un'organizzazione scientifica suddividendo i ragazzi in presenza e in didattica a distanza in base all'utilizzo dei mezzi pubblici. Certo, in quest'ultimo caso servirebbe una preparazione certosina. Ma verrà valutata ogni possibile soluzione». Al momento è esclusa la possibilità di rivedere gli ingressi e le uscite dagli istituti dando vita a più turni. Gli orari rimarranno gli stessi. Per Mom l'importante è che il numero di studenti da trasportare resti costante. (m.fav)

