IL NODOTREVISO «Se il green pass diventa obbligatorio anche per utilizzare il trasporto pubblico, noi non saremo in grado di fare i controlli. Non posso chiedere ai nostri autisti di occuparsi anche questo. Già devono guidare, controllare che il mezzo venga occupato al massimo all'80% della capienza, guardare i biglietti. Non possono fare altre cose». Giacomo Colladon, presidente di Mom, ribadisce il concetto e resta in attesa delle scelte...