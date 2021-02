IL NODO

TREVISO «Riprenderemo gradualmente le nostre attività solo quando gli anziani saranno stati vaccinati contro il coronavirus. È fondamentale. Basta pensare agli eventuali prossimi soggiorni estivi: tra i partecipanti ci potranno essere esclusivamente persone vaccinate. Sarebbe impensabile assumersi la responsabilità di scelte diverse in un contesto del genere, davanti al rischio di possibili contagi». È netta la linea seguita dal Gruppo anziani Treviso (Gat), guidato da Ivonne Tordini.

LE ISCRIZIONI

La sede di San Liberale è stata aperta praticamente per un solo mese nel corso dell'epidemia da Covid. L'effetto si è visto anche sul numero degli scritti. L'anno scorso erano 450. Quest'anno, ad oggi, si è scesi a 180. Inevitabile: le iniziative sono state ridotte al minimo proprio per scongiurare il rischio di contagi da coronavirus nella fascia d'età più fragile. Ma non si è mai arrivati a un azzeramento. Il Gat ha sempre idealmente tenuto una luce accesa. «Abbiamo ad esempio attivato una segreteria telefonica, operativa per due giorni a settimana. E ci siamo fatti gli auguri di Natale a distanza. Questo proprio per cercare di mantenere comunque un legame spiega Tordini, che tra l'altro è anche tra i membri del consiglio di amministrazione dell'Israa, le case di riposo di Treviso in un periodo del genere, gli attuali 180 iscritti rappresentano un successo. Vuol dire che hanno fiducia. Altri, invece, hanno rimandato a quando la situazione sarà più chiara. La prospettiva ora per quanto ci riguarda è di far ripartire le nostre attività di pari passo con le vaccinazioni».

CONTO ALLA ROVESCIA

Ormai è scattato il conto alla rovescia. La campagna anti-Covid organizzata dall'Usl della Marca per la popolazione verrà aperta il 16 febbraio partendo dagli ottantenni: prima toccherà alle persone nate nel 1941, poi alla classe 1940 e così via, a ritroso. Le prime convocazioni sono già arrivate. «Gli anziani non vedono l'ora di potersi vaccinare per proteggersi dal coronavirus assicura la presidente del gruppo di San Liberale anzi, vista la situazione, speravano proprio di essere tra i primi. Il Gat è frequentato anche da persone di 85, 87 e 88 anni e più. Ci siamo sempre mossi nel modo più prudente possibile». Il Gruppo anziani Treviso era stato temporaneamente riaperto a settembre, quando ancora non c'erano i segnali della seconda ondata del coronavirus. Poi è rimasto il corso di ginnastica. L'aumento dei contagi, però, ha portato a chiudere anche queste attività. Ora si spera nel vaccino. «Rappresenta la speranza di metterci alle spalle questa epidemia», sottolinea Tordini. Lei l'ha fatto nell'ambito delle case di riposo. Adesso toccherà via via a tutti gli altri. E poi ci si potrà gradualmente tornare a incontrare nella sede di San Liberale, si potranno riprendere le iniziative e si potrà eventualmente pensare anche ai soggiorni estivi.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA