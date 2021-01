IL NODO

TREVISO Per molti giovani atleti tornare a giocare non sarà semplice. Migliaia di certificati medici per l'attività agonistica sono scaduti, e al Centro di Medicina dello Sport della Madonnina, dopo tre mesi di stop alle visite con il personale totalmente dedicato alla lotta contro la pandemia, gli appuntamenti hanno circa un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Prenotando ora, di fatto, si slitta ai primi di marzo. E la soluzione alternativa per i genitori dei bambini che non aspettavano altro che giocare, ovvero rivolgersi a dei centri privati, già presi d'assalto in questi ultimi giorni, ha due controindicazioni: i tempi, anche qui le liste d'attesa sono lunghe (dalle due alle 3 settimane), e i costi, che vanno dai 40 ai 75 euro a visita, cui bisogna poi aggiungere per il rientro in campo, nel caso della pallacanestro (da regolamento regionale), altri 25 euro per il tampone. Un salasso insomma, col rischio poi che tra poche settimane, se il contagio dovesse riprendere, venga fermato tutto. Di nuovo.

LA CORSA

I centralini dei centri medici privati sono stati presi d'assalto. Con il risultato che le prime date disponibili sono o dopo la metà di febbraio e ai primi di marzo. Impossibile per gli atleti giovani chiamati a riprendere le attività questo week end o al massimo all'inizio della prossima settimana essere muniti dell'abilitazione che serve. E questo vale sia per i ragazzine le ragazze che svolgono attività agonistica che per i più piccoli, che necessitano di una visita più semplice e meno specifica. Non si era mai visto negli anni precedenti un tale intasamento presso i centri privati. Tutto perché nei poli della medicina sportiva pubblica gestito dalla Usl 2 i tempi di attesa sono, se possibile, ancora più lunghi arrivando ben oltre la metà di marzo. Morale: i giovani atleti corrono il rischio di perdere un mese di sport e arrivare alla vigilia della ripresa dei campionati, ipotizzata se tutto va come deve andare per marzo, totalmente impreparati sotto il profilo tecnico e soprattutto atletico.

L'ESBORSO

In più c'è, e non è cosa da poco, il lato economico. Il ricorso al privato rappresenta infatti un costo non indifferente: per la visita agonistica si va dai 40 euro di un centro della periferia nord (prima data utile il 22 febbraio) ai 60 chiesti in un centro a Paese per fine mese. C'è anche chi offre la disponibilità per la prossima settimana, ma l'esborso è un vero salasso: 75 euro visita. Per una famiglia che ha due o tre figli che fanno sport comincia a diventare un soglia proibitiva, specie se poi, come per i protocolli della federazione pallacanestro, ci si deve pure aggiungere il costo del tampone prima del rientro in palestra (minimo 25 euro). «Il fatto è - spiegano al centro Pentamedical di Treviso - che molto dipende dalla disponibilità offerta per questo tipo di visite. Noi ad esempio abbiamo a disposizione due giornate al mese, in cui vengono fatto all'incirca 17 test giornalieri, contando che le visite per lo sport agonistico durano 30 minuti mentre quelle non agonistiche in media sono di 15 minuti». Ma c'è un altro motivo per cui oggi è così difficile prenotare una visita in un tempo ragionevole. «Molte federazioni - spiegano alla Sportscience di Paese - richiedono un certificato di pratica agonistica anche per attività di tipo propedeutico. È il caso del tennis: mentre prima per poter accedere alle lezioni era necessario il via libera non agonistico, adesso invece serve quello agonistico». La ragione è presto spiegata: dal semaforo verde dato dal Governo resta fuori lo sport amatoriale, per il quale non esiste un protocollo approvato. Quindi per abilitare le lezioni di tennis, ma lo stesso discorso vale ad esempio per il golf, bisogna fare sì che venga esibito il certificato necessario per fare agonismo, che fa risultare il neofita che muove i primi passi come un atleta Insomma, fatta la legge, trovato l'inganno.

Denis Barea

