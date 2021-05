Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO «Non abbiamo niente da nascondere e siamo certi che non ci sia nessuna connessione tra il vaccino anti-Covid ed eventuali decessi. Per questo nel caso in cui una famiglia dovesse chiedere l'autopsia, la faremo. È fondamentale garantire la massima trasparenza. È giusto che sia così. L'autopsia è una forma di trasparenza che consente di evidenziare che non c'è correlazione tra vaccino e morte». Non usa giri di parole...