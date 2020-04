IL NODO

TREVISO Mamme e smart working: un ginepraio che il Decreto non è riuscito a sciogliere. Se le mamme in telelavoro hanno la possibilità di usufruire dei nonni, uscendo di casa per accompagnare i figli, sono passibili di multe? Ecco il quesito che moltissime donne si pongono. Ma a cui il Decreto in sostanza non risponde. La parola passa alla Polizia urbana, che deve interpretare la regola. «Bisogna valutare caso per caso - rispondono i comandanti- Ma, come regola generale, se il lavoro prevede uscite esterne i figli possono essere consegnati ai nonni, se si tratta di un lavoro d'ufficio come la segretaria, l'avvocato o la contabile, il fatto di non riuscire a concentrarsi non è una giustificazione sufficiente. I figli devono stare a casa».

Il tema è stato sollevato a più riprese in questi giorni. L'ultimo caso è riportato sui social da una commerciante, madre di tre bambini. «Ho un'attività commerciale chiusa al momento - scrive la donna - ma il codice Ateco mi consente di circolare e lavorare. Qui si presenta il problema. Anche facendo attività online è impossibile lavorare con tre figli che saltano. Questo giustifica che io porti all'interno dello stesso comune i bambini da mia madre?». Qui le risposte sono abbastanza univoche.

«Il decreto contempla solo i casi di estrema necessità - spiega Andrae Gallo, comandante della polizia locale di Treviso - e tra questi non c'è lo smart working. La priorità dell'emergenza è non uscire e limitare al minimo i contatti. E il fatto di non riuscire a garantire la stessa operatività per il Decreto non è una motivazione sufficiente. Quindi se fermiamo una mamma con i bambini al seguito e non riesce a dimostrare che il suo lavoro preveda delle uscite, è passibile di sanzione». Stessa ratio a San Biagio di Callalta. «Se la donna lavora in casa deve badare ai minori perché ogni nucleo familiare deve rimanere isolato». Oltre le regole e le sanzioni, la quotidianità delle mamme che si ritrovano in casa in smart working con figli (spesso piccoli) è un problema: da un lato l'azienda che pretende operatività come se si fosse in ufficio, dall'altro i figli che reclamano presenza e attenzioni.

Elena Filini

