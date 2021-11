Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Le scuole del trevigiano sono in balia del coronavirus. In meno di una settimana le classi con casi di Covid sono aumentate di oltre il 45%. Si è passati da 198 alle attuali 289. Cioè 91 in più. Numeri mai visti. Nel dettaglio, oggi 61 sezioni sono in quarantena e 228 in monitoraggio. E per creare un argine ai contagi si battono varie strade compresa quella delle ordinanza che impongono le mascherine all'aperto in...