IL NODO TREVISO Le multe, il ritiro delle patenti e le proteste della scorsa

IL NODOTREVISO Le multe, il ritiro delle patenti e le proteste della scorsa settimana hanno risollevato uno dei mille problemi dell'aeroporto Canova. Non c'è solo il nodo della viabilità. Le migliaia di persone che si sono riversate nella zona dell'Home Festival hanno messo in luce anche il sottodimensionamento dei parcheggi a servizio dello scalo. Durante la manifestazione, l'aeroporto internazionale si è ritrovato di fatto senza posti auto: erano tutti occupati. Così a chi ha dovuto raggiungere lo scalo per portare o recuperare un amico...