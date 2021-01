IL NODO

TREVISO La curva dei contagi sta calando. Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, lancia i primi segnali di speranza dopo mesi a dir poco complicati. E lo fa, paradossalmente, proprio quando il Veneto si appresta ad affrontare almeno una settimana di zona arancione, quindi con restrizioni molto severe come bar, osterie, ristoranti e negozi chiusi e impossibilità di andare da un comune all'altro. Ma la Marca, lo dicono i dati, sa cambiando rotta: il tasso Rt, che misura la crescita dei contagi, è sceso sotto il livello 1, quello che indica un'epidemia in espansione. Adesso è a 0,91: un passo della giusta direzione, numeri da zona gialla. Nessuno si azzarda a dire che siamo fuori pericolo, ma a novembre era peggio.

L'ANALISI

«Prendiamo atto della zona arancione - sottolinea il direttore Benazzi - è il comitato tecnico scientifico che decide. Noi ci siamo sempre mossi in base alle indicazioni che ci sono state date di volta in volta». Poi però snocciola dati che dovrebbero far ben sperare un po' tutti: «Ad oggi, comunque, il parametro Rt della provincia di Treviso è pari a 0,91. Sotto l'uno (soglia oltre la quale l'epidemia continua a espandersi ndr). Nel mese di dicembre eravamo arrivati a 1,2. Adesso stiamo assistendo a una progressiva discesa, anche nelle zone più colpite, come il distretto di Asolo e l'area di Oderzo. Auspichiamo che venga confermata con il passare dei giorni».

IL COMMERCIO

Gli effetti della zona arancione si abbatteranno, ancora una volta, su un mondo del commercio già stremato. Federico Capraro, presidente provinciale dell'Ascom, non contesta però la scelta di imporre nuove chiusure per limitare i contagi. Ma dà voce alla vera richiesta della categoria: avere ristori adeguati in tempi certi. «Il passaggio in arancione ce lo aspettavamo - premette è un ulteriore sacrificio che ci viene chiesto in un momento in cui la tenuta sociale è messa a dura prova. Mentre nel primo lockdown il senso di responsabilità individuale è prevalso su tutto, ora, c'è molta più frustrazione e ne vediamo le conseguenze nei comportamenti irresponsabili di alcuni che mettono a rischio la salute di tutti e alzano il carico sulla sanità». Detto questo, i sacrifici devono però essere ben distribuiti. «Purtroppo la gravità del quadro epidemiologico non ci consente di abbassare la guardia. Credo che la via di uscita possa tradursi in questo: sacrifici sì, ma uguali per tutti, brevi e con date certe; controlli e sanzioni pesanti per gli irresponsabili, riaperture programmate senza altri stop & go». Poi aggiunge un'ulteriore condizione: anche il commercio ha bisogno dei vaccini. «Devono arrivare presto e subito - scandisce - le nostre imprese sono la spina dorsale dell'economia, non possono considerarci gli ultimi della lista. Sui ristori, attendiamo per metà mese il nuovo decreto. Non basteranno, serviranno altri aiuti a fondo perduto, annullamento e non spostamento di scadenze ed imposte. Commisurati ai cali di fatturato e non in base ai codici Ateco».

IL PERICOLO

E tra tutti i settori, quello più in difficoltà è rappresentato dalla pubblica ristorazione: bar, osterie, ristoranti ormai sull'orlo del baratro. «Un imprenditore su due del nostro settore - dice Dania Sartorato, referente provinciale della Fipe - è molto pessimista sul suo futuro. Alla fine di questa pandemia in tanti non alzeranno più la saracinesca». I pubblici esercenti avevano chiesto la zona rossa e ora sono ormai allo stremo: «Arriviamo da due settimane di limitazioni e chiusure. Un periodo, quello delle festività, in cui generalmente si incassa il 20% del fatturato di un anno e che quest'anno ha portato poco o niente». I due giorni di zona gialla - in cui è stato possibile lavorare - sono stati più un danno che altro: «Due giorni inutili, avremmo preferito decisioni più certe. Anche un mese di chiusura, totale. Ma con la consapevolezza di avere un orizzonte temporale per programmare spese, investimenti, pagamenti. È l'incertezza che ci uccide». «Molti di noi non riapriranno, e quando le nostre saracinesche saranno abbassate, cambierà la geografia delle città e di interi quartieri», ribadisce ancora. E intanto alcuni segnali di cedimento sono visibili: «L'incertezza e la confusione regnano sovrani, molti di noi hanno deciso di chiudere del tutto e di rinunciare anche al delivery e all'asporto. Sono possibilità che incidono pochissimo sui fatturati e non ci garantiscono di mantenere l'occupazione. Francia e Germania garantiscono indennizzi superiori. Se ci impediscono di lavorare devono evitare il logorio delle norme provvisorie, investimenti inutili e garantirci adeguati ristori». Attualmente poi il problema maggiore riguarda gli affitti. In città, ma non solo, tanti gestori stanno trattando con i padroni dei muri per ridurre o dilazionare i canoni di locazione: «Bisogna ammettere che molti proprietari stanno andando incontro alle esigenze. Ma altri non ci pensano proprio. Vogliono una cifra e chiedono solo quella. Questo comporterà che molte attività cambieranno zona. E anche questo fenomeno andrà a modificare la geografia della città».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA