IL NODO

TREVISO La crisi di bar, ristoranti e negozi per l'emergenza coronavirus colpisce anche l'Israa. Sembra un paradosso, ma non lo è. Le case di riposo di Treviso hanno aumentato le rette di un euro al giorno. Questo anche perché l'ipab ora è costretta a fare i conti con il rischio di incassare in ritardo, o addirittura di non incassare più, gli affitti dei propri locali pagati da cinque bar, un ristorante, un bed & breakfast, un panificio e altri negozi vari aperti in città. Tanto che nei programmi economici non è più data per certa l'entrata di circa 400mila euro. «Fino a quando non sarà terminata la pandemia spiega il presidente Mauro Michielon non sarà possibile fare totalmente affidamento su questa cifra».

EFFETTO DOMINO

L'Israa ha già fatto slittare il pagamento di alcuni affitti per tre mesi. Ci sono state anche delle revisioni. Ma potrebbe non bastare. I commercianti di fatto oggi non possono lavorare. E più di qualcuno si sta guardando attorno: il rischio è che lasci i locali vuoti. Non è l'unico nodo per l'istituto che dopo aver superato indenne la prima ondata ha contato diversi casi di positività al coronavirus nel corso della seconda. I residenti sono scesi da 820 a 795 nei centri di casa albergo Salce, Ract di Santa Bona, Menegazzi di San Giuseppe e Zalivani di Fiera. Tra questi, 16 sono mancati dopo essere risultati positivi al Covid. In più, si è aggiunto il blocco dei nuovi ingressi. «Non c'è più la stessa occupazione dei posti letto di prima: speriamo di poter tornare alla normalità tra aprile e maggio dice Michielon i centri diurni, poi, sono ancora chiusi».

PERSONALE CONTESO

Sul piano economico bisogna anche affrontare il problema della fuga degli infermieri verso gli ospedali, fenomeno che tocca tutte le rsa. Come? Alzando le retribuzioni orarie. «Stimiamo un investimento di 300mila euro su questo fronte continua il presidente per quanto riguarda il personale, di seguito, il contratto nazionale è scaduto nel 2018. Come Ipab, siamo chiamati ad accantonare risorse per rispondere agli effetti retroattivi». Vuol dire altre centinaia di migliaia di euro. «Allo stesso tempo dopo cinque anni è necessario rivedere l'appalto per i generi alimentari: presumiamo che possa portare a un aumento della spesa del 10% continua e a tutto questo si aggiunge l'incertezza relativa al futuro delle attività commerciali». È l'insieme di questi fattori che ha portato alla decisione di aumentare le rette di un euro al giorno, a tre anni dall'ultimo aumento (che era stato sempre di un euro). Il rincaro vale sia per i residenti nelle case di riposo che per i cinque centri diurni, oggi chiusi. Così come per i mini alloggi nella zona di porta San Tomaso (non quelli del nuovo co-housing dell'Umberto I). Per dare una misura, la retta per una stanza con due posti letto per non autosufficienti passerà da 50 a 51 euro al giorno. «Compresi tutti i servizi, così come tutte le utenze nei mini alloggi sottolinea Michielon le nostre rette restano le più basse della provincia». Nello specifico, la retta salita a 51 euro pesa ancora 7,34 euro in meno della media di quelle adottate nelle case di riposo del trevigiano.

GLI ALTRI

La maggior parte delle altre case di riposo, anche quelle più colpite dall'emergenza coronavirus, pagando un dazio di vite talvolta altissimo, hanno deciso di congelare le rette. Ma non tutte. Anche l'istituto Gris di Mogliano sta valutando un aumento. Attualmente si è a 57,39 euro. L'ipotesi è di aggiungere 61 centesimi per arrivare alla cifra tonda di 58 euro al giorno. E anche Casa Mozzetti di Vazzola, a sua volta colpita dal Covid nella seconda ondata, sta valutando eventuali ritocchi. «Stiamo facendo delle simulazioni tira le fila il presidente Andrea De Vido nell'ambito nell'analisi della proposta di bilancio di previsione per il 2021».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA