IL NODOTREVISO Il prefetto Maria Rosaria Laganà si schiera a fianco dei sindaci sulla possibilità di vietare le piazze più centrali delle città a nuove manifestazioni no vax, no pass e affini. Ad oggi non sono ancora stati adottati provvedimenti in tal senso, ma gli strumenti tecnici per procedere con ordinanze ci sono tutti, conferma la rappresentante del governo sul territorio: «Si tratterà di capire se sussistano ragioni di ordine...