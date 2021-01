IL NODO

TREVISO «Il piano vaccinale anti-Covid va rivisto. Gli insegnanti devono essere immunizzati il prima possibile. Se la copertura scatterà solo all'inizio dell'estate, si rischierà di non sfruttare la protezione al meglio. L'immunizzazione potrebbe essere garantita per qualche mese. In questo caso, si profilerebbe la necessità di un richiamo già all'inizio del prossimo anno scolastico. Stiamo parlando di un servizio prioritario. E come tale va trattato». Marco Moretti, segretario della Flc-Cgil di Treviso, non usa giri di parole. Oltre alla riduzione delle dosi consegnate da Pfizer (ieri ne sono arrivate 3.510, metà rispetto alle precedenti forniture settimanali, più le prime 1.300 di Moderna usate nelle case di riposo), i circa 10mila insegnanti trevigiani e gli oltre 3mila operatori del personale Ata non figurano tra le categorie chiamate a vaccinarsi per prime contro il coronavirus. E per i sindacati è semplicemente inaccettabile. Le stesse organizzazioni sindacali chiedono poi l'allestimento di corsie preferenziali per l'esecuzione dei tamponi sui docenti. Un nodo che è diventato ancora più importante dopo l'adozione del nuovo protocollo che alle elementari e alle medie fa immediatamente scattare l'isolamento dell'intera classe a fronte anche di un solo caso di positività al Covid.

IN QUARANTENA

A due settimane dalla fine delle vacanze di Natale, sono già 69 le sezioni in quarantena: 31 nel distretto di Treviso, 22 in quello di Pieve di Soligo e 16 in quello di Asolo. Vuol dire oltre mille alunni. Più gli insegnanti che hanno trascorso almeno quattro ore nella classe sottoposta a isolamento.

IL NUOVO PROTOCOLLO

Il rientro in presenza è previsto dopo il tampone eseguito a dieci giorni di distanza. Proprio su questo aspetto, la Cisl Scuola di Treviso e Belluno evidenzia un paradosso. «Il nuovo protocollo rischia di far rimanere diverse altre classi senza insegnanti avverte Lorella Benvegnù : questi ultimi devono essere sottoposti a tampone subito dopo la conferma di una positività all'interno di una sezione. Altrimenti si va a creare una discontinuità anche in altre classi, destinata ad aggravare un periodo già complesso». L'altro grande punto interrogativo riguarda le superiori. Oltre al ricorso al Tar presentato da alcuni genitori, gli studenti dovrebbero tornare a far lezione in presenza dal primo febbraio. Si pensa di iniziare con una quota del 50%. Nel trevigiano vorrebbe dire riprendere a muovere qualcosa come 20mila ragazzi. Per poi salire progressivamente al 75% (30mila ragazzi).

PIANO TRASPORTI

Il piano per i trasporti c'è già: verrà usato quello che era stato messo a punto nel periodo di Natale, prima del rinvio della riapertura delle superiori. «Noi siamo pronti assicura Giacomo Colladon, presidente di Mom ad oggi autobus e corriere hanno il limite di occupazione dei posti al 50%. Con il ritorno a scuola del 50% degli studenti sarà sufficiente inserire una ventina di mezzi aggiuntivi. Non si prevedono grandi problemi. Mentre con il 75% bisognerà salire ad almeno una settantina di mezzi aggiuntivi». L'azienda è pronta a recuperare fino a 120 mezzi attraverso gli accordi con le società private. L'importante è saperlo per tempo. Anche per evitare contraccolpi a livello di bilancio. «Nel 2020 abbiamo registrato 13,5 milioni di minori entrate per quanto riguarda la vendita di biglietti e abbonamenti fa i conti il presidente una parte è stata bilanciata dall'ottimizzazione delle spese. Ma fino ad ora sul piano dei ristori abbiamo ricevuto solo 1,9 milioni». Anche gli autisti di bus e corriere, intanto, attendono di capire quando potranno essere vaccinati contro il Covid. «Gli addetti al trasporto pubblico dovrebbero essere vaccinati nella seconda fase, subito dopo il personale sanitario e gli over 80 conclude Colladon ma la cosa più importante ora è che le dosi di vaccino riprendano a essere consegnate con regolarità».

