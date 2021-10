Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Il Green pass obbligatorio per i lavoratori rischia di creare non pochi problemi anche al comparto del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, dove non mancano dipendenti senza certificato verde. Non pochi sono stranieri dell'Est Europa, i più restii alla vaccinazione: cuochi, camerieri, baristi, commessi e addetti alle più svariate mansioni che da domani potrebbero mancare al lavoro. E che le attività,...